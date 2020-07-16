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ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6%
ВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют опубликованные в четверг... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:06
ли кэцян
мвф
китай
в мире
экономика
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РИА Новости
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ли кэцян, мвф, китай, в мире, экономика

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6%

07:06 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. ВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.
"Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней (около 6,5 триллионов долларов - ред.), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в распространенном докладе.
В документе отмечается, что благодаря скоординированным усилиям всей страны в борьбе с эпидемией коронавируса и по восстановлению производства "национальная экономика Китая в первом полугодии 2020 года перешла от замедления к росту".
"Рост экономики во втором квартале изменился с негативного на положительный, основные показатели также продемонстрировали рост. Национальная экономика постепенно восстановилась, эффективно были обеспечены основные средства к существованию, ожидания рынка в целом положительные, а социальное развитие – стабильное", - отмечается в докладе.
Юани
16 апреля, 03:34Распространение нового коронавируса
Фонд развития Дальнего Востока отметил восстановление экономики Китая
ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая на этот год на 0,2 процентного пункта, до 1%, и на 2021 год на 1 процентный пункт, до 8,2%. В свою очередь Всемирный банк в 2020 году прогнозирует рост экономики Китая на 1%, хотя в январе ожидалось повышение на 5,9%.
По итогам 2019 года, китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус второй крупнейшей экономики мира.
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В Китае на фоне эпидемии не стали устанавливать цели роста ВВП
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Ли КэцянМВФКитайВ миреЭкономика
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