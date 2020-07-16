Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574417190.html
В Бурятии локализовали пожар в Тункинском нацпарке
Пожар в Тункинском нацпарке Бурятии локализован на площади полтора гектара, площадь пожара в Забайкальском нацпарке продолжает увеличиваться, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:53
туризм
новости - туризм
республика бурятия
северо-байкальский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155582/03/1555820380_0:12:3168:1794_1400x0_80_0_0_11b1799b6148c0a875a21831bff97d53.jpg
https://ria.ru/20200407/1569666792.html
республика бурятия
северо-байкальский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155582/03/1555820380_0:12:3168:1794_1400x0_80_0_0_11b1799b6148c0a875a21831bff97d53.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820380_437:0:3168:2048_1400x0_80_0_0_a971fe0b11104631d4e86ee417f10c47.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155582/03/1555820380_809:0:2857:2048_1400x0_80_0_0_62cf47c37926e60a3e5e428738b5745b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, республика бурятия, северо-байкальский район, происшествия

В Бурятии локализовали пожар в Тункинском нацпарке

06:56 16.07.2020 (обновлено: 07:53 16.07.2020)
154
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июл – РИА Новости. Пожар в Тункинском нацпарке Бурятии локализован на площади полтора гектара, площадь пожара в Забайкальском нацпарке продолжает увеличиваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В среду утром площадь пожара в Забайкальском нацпарке составляла 1427 гектаров.
"Полтора гектара в Тункинском нацпарке локализованы, 1444 гектара в Забайкальском нацпарке тушат", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки проводились работы по тушению четырех лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Тункинском и Забайкальском нацпарках. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1461 гектар, 1444 из которых – на территории Забайкальского нацпарка. Два лесных пожара, возникшие из-за грозы, в Северо-Байкальском районе ликвидированы.
На тушении работают 144 человека. В республике продолжается действие особого противопожарного режима.
Пожар на Земле Леопарда
7 апреля, 04:37
Пожар уничтожил 120 гектаров территории нацпарка "Земля леопарда"
000000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРеспублика БурятияСеверо-Байкальский районПроисшествия
Рекомендуем
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Приморье четыре человека пострадали при наезде авто на крыльцо школы
Порт Пусан в Южной Корее
В южнокорейском Пусане коронавирус вновь обнаружили у российских моряков
Молодая пара в палатке
Россияне летом закупают товары для дачи и походов вместо чемоданов
Шанхай
ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6%
Вид на Шанхай
Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2%
Житель Иркутска перевозит детей на надувной лодке
В Иркутске из-за дождей эвакуировали десять человек
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч человек
Лесной пожар
В Хабаровском крае за сутки возникло семь пожаров из-за сухих гроз
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье экс-полицейского будут судить за продажу данных об умерших
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
Автомобили скорой помощи в Турции
При крушении самолета-разведчика в Турции погибли семь человек
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
В ЕАО женщина пыталась подарить четырем родственникам водительские права
Экономический анализ
Банки готовы предлагать россиянам ипотеку с первым взносом от 10%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
03:20Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
03:05Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Лента новостейМолния