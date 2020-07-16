В южнокорейском Пусане коронавирус вновь обнаружили у российских моряков

СЕУЛ, 16 июл – РИА Новости. Коронавирус обнаружили у трёх членов экипажа российского судна в южнокорейском Пусане, остальные проходят проверку, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные карантинные службы.

Ни один россиянин не заразился коронавирусом в США

Ни один россиянин не заразился коронавирусом в США

После инцидента с Ice Stream южнокорейские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российских судах, начав в обязательном порядке проводить проверки непосредственно на борту вместо применявшегося ранее электронного декларирования состояния здоровья экипажа. Также с 24 июля будут приостановлены безвизовые программы для иностранных моряков, прибывающих в РК.