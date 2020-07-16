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Распространение нового коронавируса
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В Германии число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 534 и превысило 200 тысяч, сообщает институт... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч человек

06:51 16.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 534 и превысило 200 тысяч, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 351 новом случае.
По последним данным института, в общей сложности в Германии выявлено 200 260 случаев заражения коронавирусом, скончались 9 078 пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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