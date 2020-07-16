https://ria.ru/20200716/1574417035.html
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 534 и превысило 200 тысяч, сообщает институт... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:51
2020-07-16T06:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, в мире