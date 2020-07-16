В Приморье четыре человека пострадали при наезде авто на крыльцо школы

Шесть воспитанников хореографической школы пострадали в ДТП в Уфе Дети получили различные травмы при опрокидывании автобуса в Уфе. Шесть детей 13-14 летнего возраста были доставлены в больницу номер 17. После оказания медицинской помощи пять детей отправлены домой.