В Приморье четыре человека пострадали при наезде авто на крыльцо школы

"В Спасском районе Приморского края 39-летний нетрезвый водитель Suzuki Escudo потерял управление, совершил наезд на металлический забор школы, после чего продолжил движение и наехал на крыльцо, повредив его. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажиры Escudo", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших – 9-летний мальчик. Он не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе получил закрытую черепно-мозговую травму.
Стаж вождения водителя – 16 лет, в 2020 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, в момент ДТП был пьян, отмечает полиция.
На водителя составлены административные материалы. Также ему предстоит возместить ущерб школе. Машина эвакуирована на стоянку временного задержания. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью потерпевших.