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В Приморье четыре человека пострадали при наезде авто на крыльцо школы
Пьяный водитель за рулем иномарки врезался в забор, а потом в крыльцо школы в Приморье, пострадали четыре человека, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:49
умвд рф
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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умвд рф, приморский край, происшествия

В Приморье четыре человека пострадали при наезде авто на крыльцо школы

06:49 16.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Пьяный водитель за рулем иномарки врезался в забор, а потом в крыльцо школы в Приморье, пострадали четыре человека, сообщает региональное УМВД РФ.
"В Спасском районе Приморского края 39-летний нетрезвый водитель Suzuki Escudo потерял управление, совершил наезд на металлический забор школы, после чего продолжил движение и наехал на крыльцо, повредив его. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажиры Escudo", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших – 9-летний мальчик. Он не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе получил закрытую черепно-мозговую травму.
Стаж вождения водителя – 16 лет, в 2020 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, в момент ДТП был пьян, отмечает полиция.
На водителя составлены административные материалы. Также ему предстоит возместить ущерб школе. Машина эвакуирована на стоянку временного задержания. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью потерпевших.
Больница. Архивное фото
27 октября 2015, 09:10
Шесть воспитанников хореографической школы пострадали в ДТП в УфеДети получили различные травмы при опрокидывании автобуса в Уфе. Шесть детей 13-14 летнего возраста были доставлены в больницу номер 17. После оказания медицинской помощи пять детей отправлены домой.
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УМВД РФПриморский крайПроисшествия
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