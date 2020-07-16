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В ЕАО женщина пыталась подарить четырем родственникам водительские права
Жительница Еврейской автономной области, желавшая получить за взятку водительские права для четырех своих родственников без сдачи ими экзаменов, но отдавшая... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:36
следственный комитет россии (ск рф)
биробиджан
еврейская автономная область
хабаровский край
происшествия
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биробиджан
еврейская автономная область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, еврейская автономная область, хабаровский край, происшествия

В ЕАО женщина пыталась подарить четырем родственникам водительские права

06:36 16.07.2020
278
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Жительница Еврейской автономной области, желавшая получить за взятку водительские права для четырех своих родственников без сдачи ими экзаменов, но отдавшая деньги мошеннику, предстанет перед судом в Биробиджане, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, обвиняемая решила подарить четырем своим родственникам водительские права. Она передала 175 тысяч рублей знакомому мужчине, который пообещал отдать их в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов за выдачу документов без обучения и экзаменов. В действительности посредник оказался мошенником, он присвоил эти деньги.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в покушении на дачу взятки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Биробиджана обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по ЕАО. Они принимали активное участие в его расследовании.
Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, знакомый обвиняемой уже осужден за мошенничество.
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