В ЕАО женщина пыталась подарить четырем родственникам водительские права

По версии следствия, обвиняемая решила подарить четырем своим родственникам водительские права. Она передала 175 тысяч рублей знакомому мужчине, который пообещал отдать их в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов за выдачу документов без обучения и экзаменов. В действительности посредник оказался мошенником, он присвоил эти деньги.