В ЕАО женщина пыталась подарить четырем родственникам водительские права

ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Жительница Еврейской автономной области, желавшая получить за взятку водительские права для четырех своих родственников без сдачи ими экзаменов, но отдавшая деньги мошеннику, предстанет перед судом в Биробиджане, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, обвиняемая решила подарить четырем своим родственникам водительские права. Она передала 175 тысяч рублей знакомому мужчине, который пообещал отдать их в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов за выдачу документов без обучения и экзаменов. В действительности посредник оказался мошенником, он присвоил эти деньги.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в покушении на дачу взятки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Биробиджана обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по ЕАО. Они принимали активное участие в его расследовании.
Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, знакомый обвиняемой уже осужден за мошенничество.
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