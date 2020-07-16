В Приморье экс-полицейского будут судить за продажу данных об умерших

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Бывший помощник оперативного дежурного УМВД России по Владивостоку предстанет перед судом за передачу за вознаграждение информации похоронным агентствам об умерших, сообщает СУСК по Приморскому краю.
В марте источник сообщал РИА Новости, что следователи возбудили дела на работников станции скорой помощи во Владивостоке и полицейского о передаче за взятки информации об умерших похоронным агентам. По данным источника, такая схема позволяет похоронным агентам немедленно созваниваться с представителями умершего, приезжать на адрес, где умер человек, даже до прибытия медиков и участкового, чтобы побыстрее заключить договор на оказание похоронных услуг. Сами похоронные агенты стали фигурантами уголовных дел по статье "Дача взятки".
"Обвиняемый, являясь сотрудником полиции, достиг соглашения с представителем агентства ритуальных услуг, что за предоставленную оперативную информацию об умерших людях и абонентском номере телефона, с которого был сделан звонок, он будет получать 1000 рублей. Благодаря оперативно предоставляемой информации от обвиняемого представитель ритуального агентства заключал договоры на оказание ритуальных услуг. В ходе расследования установлен факт получения взяток от двух ритуальных агентов на общую сумму более 87 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Уголовное дело по статьям "получение взятки" и "получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия" направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным СК, взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности. По данным регионального УМВД России, преступление выявили сотрудники собственной безопасности полиции вместе с региональным УФСБ. Помощник оперативного дежурного уволен, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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