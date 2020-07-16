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В Приморье экс-полицейского будут судить за продажу данных об умерших
Бывший помощник оперативного дежурного УМВД России по Владивостоку предстанет перед судом за передачу за вознаграждение информации похоронным агентствам об... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:05
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия

В Приморье экс-полицейского будут судить за продажу данных об умерших

06:33 16.07.2020 (обновлено: 07:05 16.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Бывший помощник оперативного дежурного УМВД России по Владивостоку предстанет перед судом за передачу за вознаграждение информации похоронным агентствам об умерших, сообщает СУСК по Приморскому краю.
В марте источник сообщал РИА Новости, что следователи возбудили дела на работников станции скорой помощи во Владивостоке и полицейского о передаче за взятки информации об умерших похоронным агентам. По данным источника, такая схема позволяет похоронным агентам немедленно созваниваться с представителями умершего, приезжать на адрес, где умер человек, даже до прибытия медиков и участкового, чтобы побыстрее заключить договор на оказание похоронных услуг. Сами похоронные агенты стали фигурантами уголовных дел по статье "Дача взятки".

"Обвиняемый, являясь сотрудником полиции, достиг соглашения с представителем агентства ритуальных услуг, что за предоставленную оперативную информацию об умерших людях и абонентском номере телефона, с которого был сделан звонок, он будет получать 1000 рублей. Благодаря оперативно предоставляемой информации от обвиняемого представитель ритуального агентства заключал договоры на оказание ритуальных услуг. В ходе расследования установлен факт получения взяток от двух ритуальных агентов на общую сумму более 87 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Уголовное дело по статьям "получение взятки" и "получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия" направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным СК, взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности. По данным регионального УМВД России, преступление выявили сотрудники собственной безопасности полиции вместе с региональным УФСБ. Помощник оперативного дежурного уволен, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
2 октября 2019, 11:57
В Новосибирске патологоанатом получал взятки от похоронной компании
3021002
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Следственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПроисшествия
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