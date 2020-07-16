В Приморье экс-полицейского будут судить за продажу данных об умерших

"Обвиняемый, являясь сотрудником полиции, достиг соглашения с представителем агентства ритуальных услуг, что за предоставленную оперативную информацию об умерших людях и абонентском номере телефона, с которого был сделан звонок, он будет получать 1000 рублей. Благодаря оперативно предоставляемой информации от обвиняемого представитель ритуального агентства заключал договоры на оказание ритуальных услуг. В ходе расследования установлен факт получения взяток от двух ритуальных агентов на общую сумму более 87 тысяч рублей", — говорится в сообщении.