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Банки готовы предлагать россиянам ипотеку с первым взносом от 10%
Большинство российских банков уже предлагают россиянам взять ипотеку с минимальным первым взносом в 10% от стоимости жилья, но на более либеральных условиях... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), втб, промсвязьбанк, альфа-банк, экономика

Банки готовы предлагать россиянам ипотеку с первым взносом от 10%

06:32 16.07.2020
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство российских банков уже предлагают россиянам взять ипотеку с минимальным первым взносом в 10% от стоимости жилья, но на более либеральных условиях оформлять кредит они пока не готовы, показал опрос крупнейших кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Сбербанк в среду сообщил о снижении минимального первого взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья - до 10% с 15% для зарплатных клиентов и до 30% с 50% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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ВТБ еще с прошлого года предлагает клиентам ипотеку на готовое и строящееся жилье по базовым программам с минимальным первым взносом от 10%. "Снижать размер первоначального взноса ниже 10% банк не планирует, потому что такие кредиты являются более рискованными – это ведет к увеличению суммы кредита, и клиенту сложнее справиться с долговой нагрузкой", - пояснили в кредитной организации.
Готовы выдать россиянам ипотеку со взносом в 10% банк "Дом.РФ" и крымский РНКБ. Альфа-банк выдает ипотеку на новостройки без господдержки при уплате заемщиком от 10% стоимости жилья. Такие же условия при покупке квартиры в новостройке предлагает и Московский кредитный банк, а для приобретения квартиры на вторичном рынке клиенту уже придется внести 15% от стоимости объекта.
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Взять ипотеку после уплаты 10% цены квартиры можно в "Уралсибе", но только при приобретении жилья у ряда застройщиков, а в Россельхозбанке - при оформлении кредитного продукта с льготной процентной ставкой на строительство или покупку жилья на сельских территориях.
Промсвязьбанк рассматривает возможность снизить первоначальный взнос по ипотеке до 10%, однако пока выдает ее при уплате заемщиком 15% от стоимости жилья. Оформляют кредит на покупку жилья со взносом от 15% "Росбанк дом" и Азиатско-Тихоокеанский банк. А вот "Абсолют банк" и Райффайзенбанк пока выдают ипотеку массовым клиентам с первым взносом от 20%. "Такой размер взноса рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам", - указали в последнем.
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ИпотекаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБПромсвязьбанкАльфа-банкЭкономика
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