Банки готовы предлагать россиянам ипотеку с первым взносом от 10%

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство российских банков уже предлагают россиянам взять ипотеку с минимальным первым взносом в 10% от стоимости жилья, но на более либеральных условиях оформлять кредит они пока не готовы, показал опрос крупнейших кредитных организаций, проведенный РИА Новости.