Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба

"Рад сообщить, что Билл Стипен был повышен до роли главы предвыборного штаба Трампа. Брэд Парскейл, который был со мной очень долгое время и возглавлял нашу невероятную стратегию в цифровой сфере и данных, остается в этом качестве, однако будет старшим советником штаба", - написал Трамп в Facebook.