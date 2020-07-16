https://ria.ru/20200716/1574416767.html
Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
Экс-советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон не исключает, что "октябрьским сюрпризом" перед выборами президента может стать новая... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:11
2020-07-16T06:11
джон болтон
дональд трамп
ким чен ын
кндр (северная корея)
сша
в мире
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кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152256/09/1522560991_0:0:3692:2077_1400x0_80_0_0_c2f48d4a1767e7a7b362b8d6cec3f59f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дональд трамп, ким чен ын, кндр (северная корея), сша, в мире