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СМИ: США могут запретить въезд членам Компартии Китая
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запретить членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезд в США, пишет The New York Times со... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:05
дональд трамп
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_0:0:5001:2814_1400x0_80_0_0_141f7dad88a5791d83d605ad417be3bb.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
дональд трамп, гонконг, китай, сша, в мире

СМИ: США могут запретить въезд членам Компартии Китая

06:06 16.07.2020 (обновлено: 10:05 16.07.2020)
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запретить членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезд в США, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам, проект, который находится на стадии обсуждения, также может разрешить правительству США аннулировать визы членов КПК и их семей, которые сейчас находятся на территории страны, что повлечет их высылку.
Издание также отмечает, что поступают предложения ограничить въезд в США военнослужащих Народно-освободительной армии КНР и руководителей китайских госпредприятий. Источники подчеркнули, что детали плана еще не утверждены окончательно и Трамп может его отвергнуть.
Ранее Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Вчера, 05:45
В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
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Дональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
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