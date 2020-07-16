МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Британская туристка рассказала, как изменился отдых в Италии после пандемии, Британская туристка рассказала, как изменился отдых в Италии после пандемии, сообщает The Sun.

Саша Салливан решила провести каникулы на острове Капри. Первое, с чем она столкнулась, – малое количество рейсов, длинные очереди в аэропорту из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию и регулярная проверка температуры во всех общественных местах.

Гостиница оказалась заполнена лишь на 20 процентов, хотя обычно в это время 95 процентов номеров было занято, рассказал официант ресторана при отеле. Еще он добавил, что многие итальянцы не соблюдают правила – они не отказались от объятий и рукопожатий при встрече, гуляют большими группами, не соблюдают нормы социального дистанцирования и носят маски, стянув их с носа.

В ресторанах мало посетителей, во всех им измеряют температуру и записывают информацию о месте проживания. Если выяснится, что туристы контактировали с зараженными коронавирусом, власти смогут определить круг людей, нуждающихся в карантине.

Встречая покупателей, продавцы магазинов надевали маски, но в перерывах между визитами общались друг с другом без них, говорит Саша Салливан.

Посещение пляжа приходилось бронировать заранее. Это сделано для того, чтобы на побережье одновременно находилось небольшое число отдыхающих.