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Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
Траты россиянок на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:52
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, новости - туризм, общество

Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"

05:50 16.07.2020 (обновлено: 05:52 16.07.2020)
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© Depositphotos / haveseenДевушка на пляже Карибского моря
Девушка на пляже Карибского моря
© Depositphotos / haveseen
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Траты россиянок на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки, за год выросли на 2% - до 5285 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Данные поступили с более чем 900 тысяч касс со всей России.
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"Средний чек затрат на покупку минимального женского пляжного набора, составил 5258 рублей, что на 2% выше, чем в июле прошлого года", - говорится в исследовании.
По данным аналитиков, за год сильнее всего вырос средний чек на покупку крема для загара - на 14% (до 228 рублей), на солнечные очки он увеличился на 4% (до 771 рубля), на босоножки - на 3% (до 1420 рублей), на футболки - на 2% (до 632 рублей). При этом на 11% подешевели шорты (до 1009 рублей) и на 2% - купальник (до 1198 рублей).
В период жаркой погоды июля, который также пришелся на время реализации отложенного спроса в сегменте моды, наблюдался заметный рост продаж в натуральном выражении - в среднем более чем на 30% по сравнению с показателем годом ранее. При этом в июне снижение продаж по этой группе товаров составляло порядка 25%.
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