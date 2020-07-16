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В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
Разработанный США закон "Об автономии Гонконга" направлен вовсе не на обеспечение защиты демократии и свобод в Гонконге, а на сдерживание развития Китая, заявил РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:45
южно-китайское море
дональд трамп
мид кнр
гонконг
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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южно-китайское море, дональд трамп, мид кнр, гонконг, сша, в мире

В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"

05:45 16.07.2020
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© AP Photo / Kin CheungСотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
© AP Photo / Kin Cheung
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Разработанный США закон "Об автономии Гонконга" направлен вовсе не на обеспечение защиты демократии и свобод в Гонконге, а на сдерживание развития Китая, заявил замглавы МИД КНР Чжэн Цзэгуан на встрече с послом США в Китае Терри Брэнстедом.
"Разработанный США так называемый закон "Об автономии Гонконга" касается вовсе не (защиты – ред.) "демократии" и "свобод" жителей Гонконга, он является тщетной попыткой помешать и сдержать развитие Китая, эти планы никогда не увенчаются успехом", - заявил Чжэн Цзэгуан, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что в последнее время американская сторона также вмешивалась во внутренние дела Китая по вопросам Тибета, Синьцзяна, Южно-Китайского моря.
"В связи с этим, китайская сторона уже предприняла и продолжит принимать контрмеры и решительно отстаивать свои важнейшие интересы. Я бы хотел предупредить США, что любая травля и несправедливость, навязанные Китаю США, встретят решительный отпор. Планы Вашингтона помешать развитию Китая обречены на провал", - указал замглавы китайского МИД.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных, по мнению США, к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.
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