В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"

"Разработанный США так называемый закон "Об автономии Гонконга" касается вовсе не (защиты – ред.) "демократии" и "свобод" жителей Гонконга, он является тщетной попыткой помешать и сдержать развитие Китая, эти планы никогда не увенчаются успехом", - заявил Чжэн Цзэгуан, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.