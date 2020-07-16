https://ria.ru/20200716/1574416497.html
На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
На востоке Турции потерпел крушение самолет-разведчик, погибли семь сотрудников органов безопасности, передает Anadolu со ссылкой на заявление министра... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:42
2020-07-16T06:25
ван (провинция)
турция
в мире
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2
ван (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ван (провинция), турция, в мире