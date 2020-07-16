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На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
На востоке Турции потерпел крушение самолет-разведчик, погибли семь сотрудников органов безопасности, передает Anadolu со ссылкой на заявление министра... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:25
ван (провинция)
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ван (провинция), турция, в мире

На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

05:42 16.07.2020 (обновлено: 06:25 16.07.2020)
3334
© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На востоке Турции потерпел крушение самолет-разведчик, погибли семь сотрудников органов безопасности, передает Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу..
Сообщается, что самолет разбился в провинции Ван в районе горы Артос на высоте 2,2 тысячи метров.
Американская скорая помощь. Архивное фото
6 июня, 06:27
В США разбился двухмоторный самолет
Сойлу добавил, что среди погибших — двое пилотов.
302784450
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Ван (провинция)ТурцияВ мире
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