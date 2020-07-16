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В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
Программа государственной поддержки хозяйственной деятельности коренных малых народов Севера будет разработана до конца 2020 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:17
арктика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
общество
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арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), общество

В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера

05:17 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПредставители малых коренных народов Севера
Представители малых коренных народов Севера
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Программа государственной поддержки хозяйственной деятельности коренных малых народов Севера будет разработана до конца 2020 года, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ.
"Разработку уже ведут Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВиА) с участием субъектов Российской Федерации и ассоциаций КМНС. Завершить подготовку программы планируется до конца 2020 года", - сообщили в Минвостокразвития.
Как пояснили в министерстве, программа будет включать меры поддержки создания коренными малыми народами Севера производств пищевой и сельскохозяйственной продукции и экспорта такой продукции. Программа также предусматривает меры по развитию туризма в местах проживания коренных малочисленных народов.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Согласно принятому закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса.
Закон предусматривает ряд преференций для резидентов Арктической зоны: налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру. Пакетом законов также предусмотрены меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.
Оленевод в Салехарде, Ямало-Ненецкий АО
30 марта, 09:00РИА Наука
Покорители тундры: почему северные народы обходятся малым
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АрктикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Общество
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