В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера

"Разработку уже ведут Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВиА) с участием субъектов Российской Федерации и ассоциаций КМНС. Завершить подготовку программы планируется до конца 2020 года", - сообщили в Минвостокразвития.

Как пояснили в министерстве, программа будет включать меры поддержки создания коренными малыми народами Севера производств пищевой и сельскохозяйственной продукции и экспорта такой продукции. Программа также предусматривает меры по развитию туризма в местах проживания коренных малочисленных народов.

Закон предусматривает ряд преференций для резидентов Арктической зоны: налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру. Пакетом законов также предусмотрены меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.