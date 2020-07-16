В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности

"Учитывая многочисленные положительные отклики граждан России, в том числе и в социальных сетях, прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, проанализировать данный опыт и рассмотреть возможность определения категории граждан, которым может быть предусмотрено проведение экспертизы по переосвидетельствованию именно в данном порядке (заочно)", - говорится в письме (есть у РИА Новости).

Согласно подписанному постановлению правительства, ранее установленная группа инвалидности как взрослым, так и детям автоматически продлевается на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа, то есть с 1 марта до 1 октября 2020 года. Никаких дополнительных действий для этого не потребуется. Программы реабилитации также продлеваются на полгода. Сохраняются все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР).