В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил сохранить в России на постоянной основе возможность продления инвалидности дистанционно для некоторых категорий граждан и после пандемии, соответствующее письмо депутат направил главе Минтруда Антону Котякову.
В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о заочном освидетельствовании на инвалидность до 1 октября этого года. Ввести особый порядок признания инвалидности, позволяющий автоматически продлевать инвалидность и устанавливать ее без личного присутствия гражданина, из-за ситуации с коронавирусом предложил Минтруд РФ.
"Учитывая многочисленные положительные отклики граждан России, в том числе и в социальных сетях, прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, проанализировать данный опыт и рассмотреть возможность определения категории граждан, которым может быть предусмотрено проведение экспертизы по переосвидетельствованию именно в данном порядке (заочно)", - говорится в письме (есть у РИА Новости).
Согласно подписанному постановлению правительства, ранее установленная группа инвалидности как взрослым, так и детям автоматически продлевается на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа, то есть с 1 марта до 1 октября 2020 года. Никаких дополнительных действий для этого не потребуется. Программы реабилитации также продлеваются на полгода. Сохраняются все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР).
При оформлении направления на получение инвалидности в эти сроки освидетельствование будет проводиться без личного присутствия человека на основании предоставленных документов. Пенсионный фонд будет выплачивать пенсии на основании сведений Федерального реестра инвалидов, без дополнительных заявлений со стороны граждан.