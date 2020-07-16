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В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
Сектор производства текилы в Мексике под влиянием пандемии нового коронавируса во втором квартале сильно замедлил темпы роста, однако представители отрасли... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:52
2020-07-16T04:54
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, малайзия, мексика, сша, в мире
МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости.
Сектор производства текилы в Мексике
под влиянием пандемии нового коронавируса во втором квартале сильно замедлил темпы роста, однако представители отрасли рассчитывают на положительные результаты по итогам года.
"Влияние пандемии заметно по показателям роста производства и экспорта - с апреля по июнь он снизился с 12 до 4%, однако по итогам 12 месяцев мы рассчитываем на небольшой рост или результаты, аналогичные 2019 году", — сообщила РИА Новости представитель Регуляторного совета текилы Паулина Мендоса.
С января по июнь объем производства текилы составил 188,9 миллиона литров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было произведено 181,2 миллиона литров.
По словам собеседницы агентства, отгрузки за границу за шесть месяцев выросли на 3,6% и немногим превысили 128 миллионов литров. Безоговорочным лидером по потреблению текилы в мире являются США
, куда в первом полугодии направили 87,5% экспорта.
Агропродовольственная отрасль, которую правительство Мексики отнесло к жизненно необходимым на время карантинных мер, включает выращивание голубой агавы и производство текилы, поэтому в этом секторе, в отличие от пивоварения, предприятия не прекращали работу с учетом рекомендаций минздрава к организации производства.
Производство и экспорт текилы — напитка номер один среди мексиканских дистиллятов — растет почти безостановочно в последние 25 лет. За это время на рынке появились почти 1,4 тысячи новых брендов и 125 заводов, а объём потребления голубой агавы, которую используют для перегонки, достиг 1,34 миллиона тонн в год.
По итогам 2019 года рост экспорта составил 10% - до 245,8 миллиона литров. В Регуляторном совете текилы целевыми экспортными рынками на 2020 год ранее называли Россию, Филиппины
и Малайзию
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.