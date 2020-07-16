Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574415961.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13,5 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332319_0:101:2317:1404_1400x0_80_0_0_b55e046a209d15ee7a7f2a5d132012c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332319_0:101:2317:1404_1400x0_80_0_0_b55e046a209d15ee7a7f2a5d132012c3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332319_155:0:2163:1506_1400x0_80_0_0_2b6678d833e683f47dd8992d9737918f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570332319_708:0:2214:1506_1400x0_80_0_0_83bfba5c3dadf1ab450713756b9628f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов

04:40 16.07.2020 (обновлено: 04:55 16.07.2020)
287
© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкДобровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище Талтола в Дакке, Бангладеш
Добровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище Талтола в Дакке, Бангладеш
© РИА Новости / Парвез Ахмад
Перейти в фотобанк
Добровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище Талтола в Дакке, Бангладеш
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13,5 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 04:25 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 504 553, выздоровели 7 522 796 человек, скончались 582 743.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаВ мире
Рекомендуем
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
Процесс разрубания шишек агавы для изготовления текилы
В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
Продюсер Яна Рудковская
Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
Картофельные чипсы
Развеян миф о вреде чипсов
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
Камеры журналистов
СПЧ заявил о росте числа попыток привлечь журналистов за фейковые новости
Смартфон
Эксперт рассказал, как правильно выбрать подержанный телефон
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
Беспорядок
"Синдром Плюшкина": как избавиться от лишних вещей?
Певица Анита Цой
Уличенная во лжи Анита Цой рассказала "свою правду" о коронавирусе
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Автомобили скорой помощи в Турции
На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Жилые дома
Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Депутат назвал объекты в Турции, которые следует вернуть России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33В Приморье экс-полицейского будут судить за продажу данных об умерших
06:32Банки готовы предлагать россиянам ипотеку с первым взносом от 10%
06:31Эрдоган назвал путч в Турции в 2016 году попыткой оккупации страны
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
Лента новостейМолния