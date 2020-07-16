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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574415917.html
В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
Число погибших от коронавируса в Бразилии достигло 75 366 человек, сообщает Минздрав страны. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек

04:28 16.07.2020 (обновлено: 04:56 16.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл — РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Бразилии достигло 75 366 человек, сообщает Минздрав страны.
За последние сутки скончались 1233 пациента.
Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 1 966 748 человек. За 24 часа было зарегистрировано 39 924 новых случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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