https://ria.ru/20200716/1574415878.html
В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 6149 и составляет 317 635, от осложнений заболевания скончались еще 579 РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:28
2020-07-16T04:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мексика, в мире
МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости.
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике
за минувшие сутки выросло на 6149 и составляет 317 635, от осложнений заболевания скончались еще 579 человек, сообщил минздрав страны.
За 14 июля было выявлено 4685 новых случаев. На 15 июля 369 411 проб в подозрительных случаях заболеваний дали отрицательный результат, ещё 81 411 человек ожидают результата ПЦР-анализа, следует из данных, представленных в ходе пресс-конференции минздрава в президентском дворце, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
По словам директора эпидемиологии минздрава Хосе Луиса Аломии, показатели смертности снижаются в последние три недели, хотя возросшее число подозрительных случаев заболеваний, которые ожидают лабораторного подтверждения, говорит о продолжающемся росте эпидемии в стране.
За сутки власти подтвердили 579 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число достигло 36 906.
В 17 из 32 штатов Мексики, где уровень опасности эпидемии понижен с красного до оранжевого, поэтапно снимают ограничения по коронавирусу. Под запретом для всех остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.