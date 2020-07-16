В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

© Guillermo Arias Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 6149 и составляет 317 635, от осложнений заболевания скончались еще 579 человек, сообщил минздрав страны.

За 14 июля было выявлено 4685 новых случаев. На 15 июля 369 411 проб в подозрительных случаях заболеваний дали отрицательный результат, ещё 81 411 человек ожидают результата ПЦР-анализа, следует из данных, представленных в ходе пресс-конференции минздрава в президентском дворце, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

По словам директора эпидемиологии минздрава Хосе Луиса Аломии, показатели смертности снижаются в последние три недели, хотя возросшее число подозрительных случаев заболеваний, которые ожидают лабораторного подтверждения, говорит о продолжающемся росте эпидемии в стране.

За сутки власти подтвердили 579 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число достигло 36 906.

В 17 из 32 штатов Мексики, где уровень опасности эпидемии понижен с красного до оранжевого, поэтапно снимают ограничения по коронавирусу. Под запретом для всех остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.