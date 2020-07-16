Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574415878.html
В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 6149 и составляет 317 635, от осложнений заболевания скончались еще 579 РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1400x0_80_0_0_4024a92c8fab594631a40c9340bdc46e.jpg
https://ria.ru/20200715/1574361368.html
https://ria.ru/20200716/1574415804.html
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1400x0_80_0_0_4024a92c8fab594631a40c9340bdc46e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_22:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_9219ca9af14489cf339b56a89698d1e4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_181:0:2229:2048_1400x0_80_0_0_33b1eaa52ab17b4b5e214a21bba43801.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19

04:28 16.07.2020
90
© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 6149 и составляет 317 635, от осложнений заболевания скончались еще 579 человек, сообщил минздрав страны.
За 14 июля было выявлено 4685 новых случаев. На 15 июля 369 411 проб в подозрительных случаях заболеваний дали отрицательный результат, ещё 81 411 человек ожидают результата ПЦР-анализа, следует из данных, представленных в ходе пресс-конференции минздрава в президентском дворце, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Бразилия
Вчера, 00:58Распространение нового коронавируса
В Бразилии за сутки выявили почти 42 тысячи случаев COVID-19
По словам директора эпидемиологии минздрава Хосе Луиса Аломии, показатели смертности снижаются в последние три недели, хотя возросшее число подозрительных случаев заболеваний, которые ожидают лабораторного подтверждения, говорит о продолжающемся росте эпидемии в стране.
За сутки власти подтвердили 579 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число достигло 36 906.
В 17 из 32 штатов Мексики, где уровень опасности эпидемии понижен с красного до оранжевого, поэтапно снимают ограничения по коронавирусу. Под запретом для всех остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
04:22Распространение нового коронавируса
В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
Добровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище Талтола в Дакке, Бангладеш
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
Призывник перед отправкой на службу в Президентский полк у сборного пункта Краснодарского края
Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
Преподаватель перед началом экзамена
Более 420 тысяч участников сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля
Процесс разрубания шишек агавы для изготовления текилы
В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
Камеры журналистов
СПЧ заявил о росте числа попыток привлечь журналистов за фейковые новости
Йемен
В ООН предрекают "ужасные страдания" йеменцам в случае разлива нефти
Картофельные чипсы
Развеян миф о вреде чипсов
Продюсер Яна Рудковская
Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
Акция протеста в Минске
В Белоруссии правозащитники сообщили о примерно 20 задержанных в Минске
Регионы России. Алтайский край
В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
Автомобиль Ford Focus III
Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33В Приморье экс-полицейского будут судить за продажу данных об умерших
06:32Банки готовы предлагать россиянам ипотеку с первым взносом от 10%
06:31Эрдоган назвал путч в Турции в 2016 году попыткой оккупации страны
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
Лента новостейМолния