Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Около 1,5 тысяч призывников, больных ОРВИ, пытались пополнить ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе весеннего призыва 2020 года, сообщили в четверг в Минобороны России.
Весенний призыв в этом году стартовал позже обычного – 12 мая - из-за коронавируса. Он завершился 16 июля, на службу направили 135 тысяч человек.
"По результатам выполненных противоэпидемических мероприятий в военные комиссариаты и на сборные пункты субъектов Российской Федерации не допущено около 1,5 тысяч человек с признаками респираторных заболеваний (ОРВИ)", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что отправлять первых призывников в соединения и воинские части ВС РФ начали 20 мая. Каждого тестировали на наличие коронавируса и выдавали повседневную форму одежды, банковскую персональную карту, медицинские маски, а также несессеры с антисептиком для рук в комплекте.
В Минобороны утверждают, что благодаря принятым мерам "проникновения коронавирусной инфекции" в войска удалось избежать.
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