СПЧ заявил о росте числа попыток привлечь журналистов за фейковые новости

"По данным центра, увеличилось количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости, причем иногда это происходит и за информацию, которая в будущем подтверждалась. В некоторых случаях суды делают заседания закрытыми", — говорится в сообщении.

По данным мониторингового центра, наибольшее количество нарушений — 20 — зафиксировано в январе. В июне зафиксировано пять нарушений, в мае — шесть, в апреле — пять, в марте — восемь, а в феврале — 13.