СПЧ заявил о росте числа попыток привлечь журналистов за фейковые новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости в российских регионах во время пандемии COVID-19 увеличилось, свидетельствуют данные мониторингового центра по защите прав СМИ, которые публикует сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
"По данным центра, увеличилось количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости, причем иногда это происходит и за информацию, которая в будущем подтверждалась. В некоторых случаях суды делают заседания закрытыми", — говорится в сообщении.
По данным мониторингового центра, наибольшее количество нарушений — 20 — зафиксировано в январе. В июне зафиксировано пять нарушений, в мае — шесть, в апреле — пять, в марте — восемь, а в феврале — 13.
В отчёте приводятся конкретные случаи, в том числе в Северной Осетии, ХМАО, Вологодской области.
Мониторинговый центр "Защита прав СМИ" создан в марте 2019 года при постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Центр занимается отслеживанием положения дел с соблюдением прав СМИ в российских регионах.