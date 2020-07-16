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СПЧ заявил о росте числа попыток привлечь журналистов за фейковые новости
Количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости в российских регионах во время пандемии COVID-19 увеличилось, свидетельствуют данные мониторингового РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:17
совет по правам человека при президенте рф (спч)
медиа - общество
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/15/1562581519_0:58:3030:1762_1400x0_80_0_0_e9b28104d8f2bea25bafe0d29f1177ec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет по правам человека при президенте рф (спч), медиа - общество, общество

СПЧ заявил о росте числа попыток привлечь журналистов за фейковые новости

03:57 16.07.2020 (обновлено: 05:17 16.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКамеры журналистов
Камеры журналистов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Камеры журналистов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости в российских регионах во время пандемии COVID-19 увеличилось, свидетельствуют данные мониторингового центра по защите прав СМИ, которые публикует сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

"По данным центра, увеличилось количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости, причем иногда это происходит и за информацию, которая в будущем подтверждалась. В некоторых случаях суды делают заседания закрытыми", — говорится в сообщении.

По данным мониторингового центра, наибольшее количество нарушений — 20 — зафиксировано в январе. В июне зафиксировано пять нарушений, в мае — шесть, в апреле — пять, в марте — восемь, а в феврале — 13.
В отчёте приводятся конкретные случаи, в том числе в Северной Осетии, ХМАО, Вологодской области.
Мониторинговый центр "Защита прав СМИ" создан в марте 2019 года при постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Центр занимается отслеживанием положения дел с соблюдением прав СМИ в российских регионах.
Кирилл Вышинский
29 апреля, 13:32Распространение нового коронавируса
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Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Медиа - ОбществоОбщество
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