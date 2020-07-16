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В ООН предрекают "ужасные страдания" йеменцам в случае разлива нефти
Разлив нефти с танкера SAFER, на котором находится 1,1 миллиона баррелей черного золота, повлечет ужасные страдания для жителей Йемена, катастрофа затронет 1,6... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T03:54
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красное море, йемен, ходейда (город), оон, в мире

В ООН предрекают "ужасные страдания" йеменцам в случае разлива нефти

03:54 16.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Ruins of Ancient Ma'rib in YemenЙемен
Йемен
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Ruins of Ancient Ma'rib in Yemen
Йемен. Архивное фото
ООН, 16 июл – РИА Новости. Разлив нефти с танкера SAFER, на котором находится 1,1 миллиона баррелей черного золота, повлечет ужасные страдания для жителей Йемена, катастрофа затронет 1,6 миллиона жителей страны, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на заседании Совета Безопасности.
По данным СМИ, судно было построено в Японии в 1970-х годах и продано йеменскому правительству в 1980-х. На корабле длиной 360 метров находятся 34 резервуара для хранения нефти. Сообщается, что танкер использовался до 2015 года, когда в Йемене начался конфликт. С 2015 года он стоит на якоре в районе йеменского порта Рас-Иса в Красном море.
"В мае утечка с SAFER приблизила нас, как никогда, к экологической катастрофе. На прошлой неделе… "Ансар Алла" письменно подтвердила, что они пустят давно запланированную миссию ООН на танкер, которая, как мы надеемся, состоится в течение следующих нескольких недель", - сказал Лоукок.
По его словам, страны-члены ООН работают над завершением финансирования миссии, которая на первом этапе будет проводить техническую оценку и любые первоначальные ремонтные работы, которые окажутся возможными.
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Он рассказал, что 27 мая морская вода начала поступать в машинное отделение танкера. Это в теории, по словам Лоукока, могло накренить и даже потопить все судно, что привело бы к масштабному разливу нефти. Как указал замгенсека, подводники компании SAFER заделали течь. Тем не менее, ремонт носит временный характер, отметил он.
"Если в течение следующих двух месяцев произойдет разлив, эксперты прогнозируют, что это напрямую затронет 1,6 миллиона йеменцев", - сказал Лоукок.
По его словам, пострадают работники рыболовного промысла западного побережья Йемена – они понесут значительные убытки. При этом, по его словам, около 90% из этих людей уже нуждаются в гуманитарной помощи.
Как указал Лоукок, из-за морских течений и сезонных условий большая часть нефти, скорее всего, останется вблизи побережья Йемена. В результате порт Ходейда может оказаться закрытым на несколько недель или даже месяцев, заявил замгенсека ООН.
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"Как вы знаете, Йемен импортирует почти все, и большая часть импорта идет через Ходейду или соседний порт Салиф. Потеря любого из этих портов на длительный период дестабилизирует… импорт продовольствия и других товаров первой необходимости. Это может причинить ужасные дополнительные страдания миллионам йеменцев, включая людей, которые уже голодают в Сане, Сааде, Иббе и других местах, расположенных вдали от прибрежных районов", - заявил Лоукок.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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