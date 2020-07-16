В ООН предрекают "ужасные страдания" йеменцам в случае разлива нефти

ООН, 16 июл – РИА Новости. Разлив нефти с танкера SAFER, на котором находится 1,1 миллиона баррелей черного золота, повлечет ужасные страдания для жителей Разлив нефти с танкера SAFER, на котором находится 1,1 миллиона баррелей черного золота, повлечет ужасные страдания для жителей Йемена , катастрофа затронет 1,6 миллиона жителей страны, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на заседании Совета Безопасности.

По данным СМИ, судно было построено в Японии в 1970-х годах и продано йеменскому правительству в 1980-х. На корабле длиной 360 метров находятся 34 резервуара для хранения нефти. Сообщается, что танкер использовался до 2015 года, когда в Йемене начался конфликт. С 2015 года он стоит на якоре в районе йеменского порта Рас-Иса в Красном море

"В мае утечка с SAFER приблизила нас, как никогда, к экологической катастрофе. На прошлой неделе… "Ансар Алла" письменно подтвердила, что они пустят давно запланированную миссию ООН на танкер, которая, как мы надеемся, состоится в течение следующих нескольких недель", - сказал Лоукок.

По его словам, страны-члены ООН работают над завершением финансирования миссии, которая на первом этапе будет проводить техническую оценку и любые первоначальные ремонтные работы, которые окажутся возможными.

Он рассказал, что 27 мая морская вода начала поступать в машинное отделение танкера. Это в теории, по словам Лоукока, могло накренить и даже потопить все судно, что привело бы к масштабному разливу нефти. Как указал замгенсека, подводники компании SAFER заделали течь. Тем не менее, ремонт носит временный характер, отметил он.

"Если в течение следующих двух месяцев произойдет разлив, эксперты прогнозируют, что это напрямую затронет 1,6 миллиона йеменцев", - сказал Лоукок.

По его словам, пострадают работники рыболовного промысла западного побережья Йемена – они понесут значительные убытки. При этом, по его словам, около 90% из этих людей уже нуждаются в гуманитарной помощи.

Как указал Лоукок, из-за морских течений и сезонных условий большая часть нефти, скорее всего, останется вблизи побережья Йемена. В результате порт Ходейда может оказаться закрытым на несколько недель или даже месяцев, заявил замгенсека ООН.

"Как вы знаете, Йемен импортирует почти все, и большая часть импорта идет через Ходейду или соседний порт Салиф. Потеря любого из этих портов на длительный период дестабилизирует… импорт продовольствия и других товаров первой необходимости. Это может причинить ужасные дополнительные страдания миллионам йеменцев, включая людей, которые уже голодают в Сане Сааде , Иббе и других местах, расположенных вдали от прибрежных районов", - заявил Лоукок.