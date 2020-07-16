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В Белоруссии правозащитники сообщили о примерно 20 задержанных в Минске
Милиция задержала около 20 человек в среду в центре Минска, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна". РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:17
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
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минск
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353
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии правозащитники сообщили о примерно 20 задержанных в Минске

03:53 16.07.2020 (обновлено: 05:17 16.07.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Милиция задержала около 20 человек в среду в центре Минска, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
Ранее РИА Новости сообщало, что на площади Независимости у здания Дома правительства, где располагается в том числе Центризбирком республики, в среду собралась большая очередь граждан, намеревавшихся лично подать обращения в ЦИК на нерегистрацию кандидатами в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. После окончания его работы в 19:00 (совпадает с мск) милиция попросила людей разойтись, не нарушать законодательство, а затем провела точечные задержания.
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На сайте правозащитного центра опубликован список задержанных, в котором 19 фамилий. При этом отмечается, что двое из задержанных являлись журналистами и вскоре были отпущены. Также, согласно этому списку, один из задержанных Олег Миколайчук заявил, что является гражданином США.
Помимо этого, правозащитники уточнили данные о количестве задержанных, по их данным, во время несанкционированных акций протеста во вторник вечером.
"По последним данным "Весны", 14 июля на мирной акции в Минске было задержано минимум 280 человек", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что в среду прошли суды над задержанными: более 10 человек отбудут административные аресты сроком от 10 до 15 суток, часть людей выплатит штрафы. "Но суды продолжатся в четверг, а возможно, и в пятницу", - говорится в сообщении правозащитников.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.
Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. В результате потасовок пострадали шесть милиционеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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