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Иракская разведка ликвидировала высокопоставленного боевика ИГ*
Иракская разведка ликвидировала в ходе операции высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), заявил заявил... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T03:07
исламское государство
ирак
в мире
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РИА Новости
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353
60
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исламское государство, ирак, в мире

Иракская разведка ликвидировала высокопоставленного боевика ИГ*

03:07 16.07.2020
756
© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие иракской армии
Военнослужащие иракской армии
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Военнослужащие иракской армии. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иракская разведка ликвидировала в ходе операции высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), заявил заявил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхъя Расул.
Расул написал в Twitter, что иракская национальная разведывательная служба в ходе специальной операции ликвидировала так называемого "вали (наместника – ред.) Багдада", известного как Умар Шаляль Убейд, и его "пресс-секретаря".
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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