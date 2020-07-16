Иракская разведка ликвидировала высокопоставленного боевика ИГ*

Расул написал в Twitter, что иракская национальная разведывательная служба в ходе специальной операции ликвидировала так называемого "вали (наместника – ред.) Багдада", известного как Умар Шаляль Убейд, и его "пресс-секретаря".

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.