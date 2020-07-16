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Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата России выявила риски роста количества обманутых дольщиков и невыполнения планов по достройке проблемных объектов. Об этом рассказала аудитор... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T02:41
"дом.рф"
жилье
светлана орлова
счетная палата рф
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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"дом.рф", жилье, светлана орлова, счетная палата рф, владимир путин, экономика

Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков

01:34 16.07.2020 (обновлено: 02:41 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЖилые дома
Жилые дома
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Счетная палата России выявила риски роста количества обманутых дольщиков и невыполнения планов по достройке проблемных объектов. Об этом рассказала аудитор ведомства Светлана Орлова.
По ее словам, это связано со снижением покупательной способности населения, а также с участившимися случаями банкротства небольших и средних застройщиков.
В отчете Счетной палаты приводится оценка Фонда защиты прав дольщиков на 1 января 2020 года, из которой следует, что необходимо достроить 3137 жилых домов, на что требуется 686 миллиардов рублей.
В банке "Дом.РФ" подсчитали, что только из федерального бюджета России в 2020-2024 годах на указанные цели потребуется направить около 722 миллиарда рублей, отмечает СП. В палате добавили, что на основании закона о бюджете фонду в этом году выделяется лишь 3 миллиарда рублей, а в 2021-2022 годах ассигнований не запланировано вовсе.
В регионах средства на достройку проблемных объектов в размере около 40 миллиардов рублей предусмотрены только в 31 субъекте. При этом большинство планировали полностью восстановить права обманутых дольщиков в 2020-2022 годах, указывает Счетная палата.
Строительство многоэтажных домов
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Аудитор считает, что отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения коронавируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос, попросив кабинет министров уделить этому вопросу особое внимание.
Опрошенные РИА Новости эксперты согласны с этим и видят целый ряд факторов для того, чтобы обеспеченность россиян жильем резко улучшилась. Это, например, рекордно низкие ставки по ипотеке, адаптация застройщиков к новым условиям финансирования (через эскроу-счета, средства дольщиков с которых они могут забрать только после передачи квартир), меры государственной поддержки и ожидаемый рост доходов населения.
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