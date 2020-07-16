Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Счетная палата России выявила риски роста количества обманутых дольщиков и невыполнения планов по достройке проблемных объектов. Об этом рассказала аудитор ведомства Светлана Орлова

По ее словам, это связано со снижением покупательной способности населения, а также с участившимися случаями банкротства небольших и средних застройщиков.

В отчете Счетной палаты приводится оценка Фонда защиты прав дольщиков на 1 января 2020 года, из которой следует, что необходимо достроить 3137 жилых домов, на что требуется 686 миллиардов рублей.

В банке " Дом.РФ " подсчитали, что только из федерального бюджета России в 2020-2024 годах на указанные цели потребуется направить около 722 миллиарда рублей, отмечает СП. В палате добавили, что на основании закона о бюджете фонду в этом году выделяется лишь 3 миллиарда рублей, а в 2021-2022 годах ассигнований не запланировано вовсе.

В регионах средства на достройку проблемных объектов в размере около 40 миллиардов рублей предусмотрены только в 31 субъекте. При этом большинство планировали полностью восстановить права обманутых дольщиков в 2020-2022 годах, указывает Счетная палата.

Аудитор считает, что отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения коронавируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос, попросив кабинет министров уделить этому вопросу особое внимание.