США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

"Есть несколько человек в администрации, которые изучают риски для национальной безопасности, связанные с TikTok, WeChat и другими приложениями, которые потенциально могут подорвать национальную безопасность, особенно применительно к сбору информации об американских гражданах иностранным противником. Не думаю, что для принятия действий есть какой-то установленный дедлайн, но, полагаю, мы рассчитываем на недели, не месяцы", - сказал он.