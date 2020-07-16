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США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T01:33
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353
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tiktok, wechat, дональд трамп, китай, сша, в мире

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

01:33 16.07.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
"Есть несколько человек в администрации, которые изучают риски для национальной безопасности, связанные с TikTok, WeChat и другими приложениями, которые потенциально могут подорвать национальную безопасность, особенно применительно к сбору информации об американских гражданах иностранным противником. Не думаю, что для принятия действий есть какой-то установленный дедлайн, но, полагаю, мы рассчитываем на недели, не месяцы", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. Вашингтон полагает, что личные данные пользователей передаются властям Китая. Компания Amazon, по данным некоторых СМИ, также попросила своих сотрудников удалить китайское приложение TikTok со своих мобильных телефонов, сославшись на риски, связанные с безопасностью.
TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
По данным трекера WiseApp, в декабре прошлого года у приложения было 3,4 миллиона пользователей в Южной Корее.
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