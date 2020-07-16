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СП рекомендует кабмину провести инвентаризацию обманутых дольщиков
Счетная палата (СП) РФ рекомендует правительству провести совместно с регионами инвентаризацию обманутых дольщиков, в настоящее время нет достоверной информации РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T01:27
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обманутые дольщики в россии
светлана орлова
счетная палата рф
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коронавирус covid-19, обманутые дольщики в россии, светлана орлова, счетная палата рф, москва, краснодарский край, общество

СП рекомендует кабмину провести инвентаризацию обманутых дольщиков

01:27 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство многоэтажных домов
Строительство многоэтажных домов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Счетная палата (СП) РФ рекомендует правительству провести совместно с регионами инвентаризацию обманутых дольщиков, в настоящее время нет достоверной информации об их количестве, сообщила аудитор СП Светлана Орлова.
"Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нем числились порядка 48 тысяч человек. По различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180-200 тысяч. Поэтому Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков", - сказала Орлова, слова которой приводятся в отчете ведомства.
Она рассказала, что в марте текущего года в единый реестр проблемных объектов включено более 3 тысяч домов и более тысячи застройщиков в 76 регионах, а наиболее сложная ситуация складывается в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.
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Коронавирус COVID-19Обманутые дольщики в РоссииСветлана ОрловаСчетная палата РФМоскваКраснодарский крайОбщество
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