СП рекомендует кабмину провести инвентаризацию обманутых дольщиков

"Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нем числились порядка 48 тысяч человек. По различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180-200 тысяч. Поэтому Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков", - сказала Орлова, слова которой приводятся в отчете ведомства.