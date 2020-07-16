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Счетная палата проверила зарплаты в Фонде защиты прав дольщиков
Счетная палата РФ считает, что высокий уровень зарплат в Фонде защиты прав дольщиков не подкреплен значимыми результатами, следует из отчета ведомства. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T01:15
фонд защиты прав дольщиков
светлана орлова
счетная палата рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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фонд защиты прав дольщиков, светлана орлова, счетная палата рф, экономика

Счетная палата проверила зарплаты в Фонде защиты прав дольщиков

01:15 16.07.2020
473
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ считает, что высокий уровень зарплат в Фонде защиты прав дольщиков не подкреплен значимыми результатами, следует из отчета ведомства.
"Что обращает на себя внимание, - это многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. При этом высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами", - следует из отчета.
"Результаты деятельности фонда как института развития можно охарактеризовать как весьма скромные. Так, за три года его работы завершено строительство чуть более трех тысяч жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1300 обманутым дольщикам", - добавила аудитор Светлана Орлова, слова которой приводятся в отчете.
Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства работает с октября 2017 года. Он создан правительством России с целью урегулирования отношений между застройщиками жилья и дольщиками.
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