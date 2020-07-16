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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574414520.html
В Подмосковье открываются бары, кафе и рестораны
В Московской области с 16 июля возобновляется работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров, хотя изначально это планировалось 25-го, соответствующее... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:20
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А также лес и грибы.
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москва
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РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154803/04/1548030494_0:38:1999:1162_1400x0_80_0_0_848e943202c7dcc1f5339ee873d746c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье открываются бары, кафе и рестораны

01:08 16.07.2020 (обновлено: 05:20 16.07.2020)
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© Depositphotos / kikovic Две чашки
Две чашки
© Depositphotos / kikovic
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Московской области с 16 июля возобновляется работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров, хотя изначально это планировалось 25-го, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому предприятия общественного питания могут возобновить работу с 25 июля, однако в документ внесли изменения.
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С 16 июля в регионе также отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха. Тем не менее, средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимо использовать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных зданиях.
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил в среду, что в Подмосковье, как и в Москве, зафиксированы наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки (0,3%).
За последние сутки в Подмосковье выявили 173 случая заболевания коронавирусом, более 42 тысяч пациентов вылечили в регионе за время пандемии, скончались 1022 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
А также лес и грибы.
16 июля, 02:18
HHose865855
1010000
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