В Подмосковье открываются бары, кафе и рестораны

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Московской области с 16 июля возобновляется работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров, хотя изначально это планировалось 25-го, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому предприятия общественного питания могут возобновить работу с 25 июля, однако в документ внесли изменения.
С 16 июля в регионе также отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха. Тем не менее, средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимо использовать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных зданиях.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил в среду, что в Подмосковье, как и в Москве, зафиксированы наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки (0,3%).
За последние сутки в Подмосковье выявили 173 случая заболевания коронавирусом, более 42 тысяч пациентов вылечили в регионе за время пандемии, скончались 1022 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.