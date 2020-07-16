"Больной человек": Проклова прокомментировала ситуацию с Ефремовым

"Мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?" — сказала Проклова.