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"Больной человек": Проклова прокомментировала ситуацию с Ефремовым
Актриса Елена Проклова в интервью StarHit прокомментировала ситуацию после ДТП с участием Михаила Ефремова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T00:59
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
шоу-бизнес
елена проклова
михаил ефремов
москва
происшествия - видео
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"Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. "- сказала Проклова. А что бы она сказала, если бы пьяный Ефремов сбил бы насмерть её родственника? Чтобы сказали другие, кто поддерживает его, если погиб их родственник от пьяного народного артиста?
19
Если он болен, то почему не в больнице под наблюдением находился, а "обдолбанный" по Москве рассекал?
19
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, шоу-бизнес, елена проклова, михаил ефремов, москва, происшествия - видео

"Больной человек": Проклова прокомментировала ситуацию с Ефремовым

00:59 16.07.2020
5271
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Актриса Елена Проклова в интервью StarHit прокомментировала ситуацию после ДТП с участием Михаила Ефремова.
Артистка подчеркнула, что все должны отвечать за свои действия, включая Ефремова, однако, считает она, обществу следует задуматься, делая какие-либо суждения, поскольку актер болен и ситуация непростая.
"Мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?" — сказала Проклова.
Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
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Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияШоу-бизнесЕлена ПрокловаМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия - Видео
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"Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. "- сказала Проклова. А что бы она сказала, если бы пьяный Ефремов сбил бы насмерть её родственника? Чтобы сказали другие, кто поддерживает его, если погиб их родственник от пьяного народного артиста?
16 июля, 01:08
VKVasya Karaedov
1900000
Если он болен, то почему не в больнице под наблюдением находился, а "обдолбанный" по Москве рассекал?
16 июля, 01:21
Сабир А.
1900000
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