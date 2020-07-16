Минобороны успешно завершило весенний призыв – 2020

"Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, призыв в соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года № 232 завершен с должным качеством и в срок. На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тысяч человек", - говорится в сообщении.