Минобороны успешно завершило весенний призыв – 2020

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Весенняя призывная кампания в российскую армию успешно завершена, несмотря на пандемию коронавируса - в войска направлено 135 тысяч новобранцев, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, призыв в соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года № 232 завершен с должным качеством и в срок. На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря "беспрецедентным" мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с исполнительными властями субъектов РФ, во время весеннего призыва удалось исключить проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС России.