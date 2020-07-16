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Минобороны успешно завершило весенний призыв – 2020
Весенняя призывная кампания в российскую армию успешно завершена, несмотря на пандемию коронавируса - в войска направлено 135 тысяч новобранцев, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T00:37
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_7957bba6fde55c308839f830192d567e.jpg
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РИА Новости
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60
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны успешно завершило весенний призыв – 2020

00:37 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Весенняя призывная кампания в российскую армию успешно завершена, несмотря на пандемию коронавируса - в войска направлено 135 тысяч новобранцев, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, призыв в соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года № 232 завершен с должным качеством и в срок. На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря "беспрецедентным" мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с исполнительными властями субъектов РФ, во время весеннего призыва удалось исключить проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС России.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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