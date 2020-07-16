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В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов
Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T00:34
илон маск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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илон маск, билл гейтс, сша, в мире

В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов

00:34 16.07.2020
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© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве.
"Веселой среды! Я отдаю биткойны всем своим подписчикам. Я удваиваю все платежи, переведенные на биткойн-адрес ниже. Вы присылаете 0,1 ВТС, я отправляю обратно 0,2 ВТС! Только в течение 30 минут", - было сказано в его Twitter, там был и адрес для перевода биткойнов.
Сообщение было "прикреплено" вверху ленты, однако провисело там всего несколько минут, после чего исчезло.
Пользователи отнеслись к сообщению с юмором, хотя некоторые призвали быть осторожными, сообщив, что аккаунт явно взломан.
Ранее похожее сообщение появилось в Twitter миллиардера Билла Гейтса. Текст был несколько другой, но смысл тот же.
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