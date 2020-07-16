В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов

"Веселой среды! Я отдаю биткойны всем своим подписчикам. Я удваиваю все платежи, переведенные на биткойн-адрес ниже. Вы присылаете 0,1 ВТС, я отправляю обратно 0,2 ВТС! Только в течение 30 минут", - было сказано в его Twitter, там был и адрес для перевода биткойнов.