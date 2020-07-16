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Новое оружие России
https://ria.ru/20200716/1574414095.html
В Крыму впервые заложат российские "Мистрали", сообщил источник
Россия впервые в своей современной истории закладывает корабль типа вертолетоносец, на судостроительном заводе "Залив" (Керчь, Крым) 16 июля будут заложены... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T00:24
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ка-52к "катран", ка-31, ка-27, рособоронэкспорт, dcns , вмф рф, безопасность

В Крыму впервые заложат российские "Мистрали", сообщил источник

00:24 16.07.2020
2300
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДесантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль" на судостроительном заводе
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Десантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль" на судостроительном заводе. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия впервые в своей современной истории закладывает корабль типа вертолетоносец, на судостроительном заводе "Залив" (Керчь, Крым) 16 июля будут заложены сразу два универсальных десантных корабля проекта 23900, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса - "вертолетоносец", типа российские "Мистрали". Церемония состоится на керченском заводе "Залив", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны. "Их планируется озвучить после церемонии", - сказал источник.
По его словам, головной корабль серии будет носить имя "Севастополь".
По данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля - более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На новом корабле смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:26
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Помимо боевых вертолетов, корабли получат и серьезное штатное вооружение для обеспечения собственной безопасности. Планируется их вооружить зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-М", 100-миллиметрой артиллерийской установкой А-190.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Строительство кораблей "Севастополь" и "Владивосток" началось в 2012 и 2013 годах. Однако из-за событий на Украине в 2014 году и введения санкций против РФ контракт был расторгнут в 2015 году. Корабли были проданы Египту и вошли в боевой состав национальных ВМС.
Один из кораблей Черноморского флота ВМФ России
6 июля, 00:09Новое оружие России
ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов
9025205
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Новое оружие РоссииКа-52К "Катран"Ка-31Ка-27РособоронэкспортDCNSВМФ РФБезопасность
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