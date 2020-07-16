В Крыму впервые заложат российские "Мистрали", сообщил источник

"Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса - "вертолетоносец", типа российские "Мистрали". Церемония состоится на керченском заводе "Залив", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны. "Их планируется озвучить после церемонии", - сказал источник.