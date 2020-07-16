Эксперт рассказал, как правильно выбрать подержанный телефон

"Покупая гаджет в комиссионном магазине, вы получаете некую гарантию, так как все устройства проверяет продавец, которому невыгодно продавать нерабочие устройства", — объясняет эксперт.

При выборе подержанного телефона эксперт советует обратить внимание на устройства, которые не были в ремонте, так как любое вмешательство во внутреннее устройство означает, что была серьезная неисправность, которая может дать о себе знать в будущем.