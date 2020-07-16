Эксперт рассказал, как правильно выбрать подержанный телефон

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. При выборе подержанного мобильного телефона, в первую очередь, стоит обратить внимание на ассортимент комиссионных магазинов. Покупая телефон с рук, велика вероятность, что вам продадут ворованный телефон, который через некоторое время заблокируется, или телефон с неисправностью, которая проявится со временем, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт организации АНО Центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.
"Покупая гаджет в комиссионном магазине, вы получаете некую гарантию, так как все устройства проверяет продавец, которому невыгодно продавать нерабочие устройства", — объясняет эксперт.
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При выборе подержанного телефона эксперт советует обратить внимание на устройства, которые не были в ремонте, так как любое вмешательство во внутреннее устройство означает, что была серьезная неисправность, которая может дать о себе знать в будущем.
"Нужно осмотреть телефон и убедиться, что все части корпуса плотно и ровно прилегали друг к другу, нигде не торчат части клея или герметика. Любое подозрение на то, что телефон ремонтировался – серьезный повод для отказа от покупки", — отмечает Симонов.