https://ria.ru/20200716/1574414037.html
В Москве на несанкционированной акции задержали 132 человека
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержаны 132 человека, сообщило столичное ГУМВД на своем сайте. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T00:17
2020-07-16T00:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574242137.html
Роман Секрет
Ещё одно доказательство того, что РИА Новости это не новостной канал, а пропаганда. Комментарий удалят, но вы посмотрите как они эту новость освящают))) «Журналисты» не говорят о главном
153
Aleksei Asdf
Да я знаю, почему происходят акции. Просто интересно, как РИА все это показывает) Удивлен, что они вообще про это написали)) Думал, проигнорируют как и митинги в Хабаровске.
138
121
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
Около 20 человек были задержаны на несанкционированной акции оппозиции в Москве в среду вечером, передает с места событий корреспондент РИА Новости
2020-07-16T00:17
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PT0M22S
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, москва, происшествия