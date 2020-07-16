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https://ria.ru/20200716/1574414037.html
В Москве на несанкционированной акции задержали 132 человека
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержаны 132 человека, сообщило столичное ГУМВД на своем сайте. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T00:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
москва
происшествия
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Ещё одно доказательство того, что РИА Новости это не новостной канал, а пропаганда. Комментарий удалят, но вы посмотрите как они эту новость освящают))) «Журналисты» не говорят о главном
153
Да я знаю, почему происходят акции. Просто интересно, как РИА все это показывает) Удивлен, что они вообще про это написали)) Думал, проигнорируют как и митинги в Хабаровске.
138
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
Около 20 человек были задержаны на несанкционированной акции оппозиции в Москве в среду вечером, передает с места событий корреспондент РИА Новости
2020-07-16T00:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, москва, происшествия

В Москве на несанкционированной акции задержали 132 человека

00:17 16.07.2020 (обновлено: 00:41 16.07.2020)
23695
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержаны 132 человека, сообщило столичное ГУМВД на своем сайте.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места событий о как минимум 20 задержанных.
По его словам, полицейские останавливали лишь тех, кто выскакивал на проезжую часть и игнорировали предупреждения сотрудников правоохранительных органов.
"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом", — говорится в сообщении.
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Особенности национального несанкционированного протеста
406891546459
Обсудить 121
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГУМВДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ещё одно доказательство того, что РИА Новости это не новостной канал, а пропаганда. Комментарий удалят, но вы посмотрите как они эту новость освящают))) «Журналисты» не говорят о главном
16 июля, 01:09
РСРоман Секрет
91315053
Да я знаю, почему происходят акции. Просто интересно, как РИА все это показывает) Удивлен, что они вообще про это написали)) Думал, проигнорируют как и митинги в Хабаровске.
16 июля, 00:47
Aleksei Asdf
87105144
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