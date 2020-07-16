https://ria.ru/20200716/1574412732.html
В Канаде на видео сняли медведя, зашедшего в дом на запах пиццы
В провинции Онтарио медведь вошел в дом через парадную дверь, чтобы съесть пиццу, сообщает UPI. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:46
2020-07-16T05:47
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
В провинции Онтарио медведь вошел в дом через парадную дверь, чтобы съесть пиццу, сообщает
UPI.
Шон Аткинсон, проживающий в городке Оро-Медонт, установил в помещении камеры безопасности, которые зафиксировали неожиданный визит барибала — черного медведя. Входная дверь не была заперта, он просто открыл ее и зашел внутрь.
На кадрах видно, как зверь роется в коробках с пиццей, лежащих на полу.
Владелец дома считает, что этот инцидент должен напомнить людям о том, что не стоит оставлять мусор в доме, так как остатки еды могут привлечь диких животных.