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https://ria.ru/20200716/1574412732.html
В Канаде на видео сняли медведя, зашедшего в дом на запах пиццы
В провинции Онтарио медведь вошел в дом через парадную дверь, чтобы съесть пиццу, сообщает UPI. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, медведи, новости - туризм, сша

В Канаде на видео сняли медведя, зашедшего в дом на запах пиццы

05:46 16.07.2020 (обновлено: 05:47 16.07.2020)
42
CC0 / TammyBeese / Барибал
Барибал
CC0 / TammyBeese /
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В провинции Онтарио медведь вошел в дом через парадную дверь, чтобы съесть пиццу, сообщает UPI.
Шон Аткинсон, проживающий в городке Оро-Медонт, установил в помещении камеры безопасности, которые зафиксировали неожиданный визит барибала — черного медведя. Входная дверь не была заперта, он просто открыл ее и зашел внутрь.
На кадрах видно, как зверь роется в коробках с пиццей, лежащих на полу.
Владелец дома считает, что этот инцидент должен напомнить людям о том, что не стоит оставлять мусор в доме, так как остатки еды могут привлечь диких животных.
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