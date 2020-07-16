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https://ria.ru/20200716/1574404909.html
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее
Выставка "Чеховская Москва", посвященная 160-летию со дня рождения писателя Антона Чехова, открылась в центральном здании Государственного музея литературы... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:13
культура
новости культуры
выставки
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государственный литературный музей
дмитрий бак
москва
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, музеи, государственный литературный музей, дмитрий бак, москва, антон чехов

Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее

11:12 16.07.2020 (обновлено: 11:13 16.07.2020)
64
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак
Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выставка "Чеховская Москва", посвященная 160-летию со дня рождения писателя Антона Чехова, открылась в центральном здании Государственного музея литературы имени Даля, она даст старт ряду мероприятий, посвященных 100-летию музея, рассказал директор музея Дмитрий Бак.
"Эта выставка имеет для музея принципиальное значение по двум причинам. Во-первых, сейчас закрыт на реставрацию Дом-музей Чехова на Садово-Кудринской улице, и поэтому Антон Павлович из своего постоянного места жительства въезжает вместе с выставкой в тот дом, где жили многие из его собеседников, из его окружения.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Дома-музея А.П. Чехова
Здание Дома-музея А.П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание Дома-музея А.П. Чехова
Во-вторых, в следующем году мы будем отмечать наш столетний юбилей... Как в 1921 году все в музее начиналось с Чехова, так и в 2020 году все опять начинается с него. То есть эта выставка, по сути, дает старт мероприятиям предъюбилейного года", - сообщил Бак РИА Новости.
Выставка "Чеховская Москва" показывает Москву такой, какой видел ее Чехов и его современники. Выставочное пространство оформлено в двух цветах: светлый символизирует Москву в ранние годы Чехова, когда она произвела на него очень сильное впечатление, а серый отражает поздние, более глубокие отношения писателя с Москвой.
"Почему-то если и говорят о чеховской Москве, то представляют всегда ранние годы, годы студенчества, и напрочь забывают о том, что все последующие годы Чехова тоже связаны с Москвой. Да, у него никогда не было собственной квартиры в Москве, это всегда были съемные, всегда в разных местах... Но здесь мы объединяем раннюю Москву... и уже более поздние адреса", - рассказал куратор выставки Эрнест Орлов.
При создании чеховской "квартиры" в музее ориентировались на рисунки Михаила Чехова, которые также представлены на выставке. Помимо них можно увидеть фотографии семьи Чеховых и их гостей, письма, личные предметы, афиши театральных спектаклей, фасадные таблички и другие предметы.
Один из ярчайших элементов выставки - портрет Антона Чехова, написанный его братом Николаем в 1884 году. "Впервые мы смогли вместе "поселить", объединить всю семью и поговорить об их разнообразных талантах", - отмечает Орлов.
В одном из залов находится подлинный письменный стол Чехова, который, по словам куратора, стал "свидетелем" сотен рассказов писателя. Там же играет классическая музыка Шуберта, Бетховена, Шопена, Чайковского, которую можно было услышать и в доме Чехова.
Куратор отметил, что выставка будет дополняться новыми экспонатами. Продлится она до конца года.
Выставка Ненавсегда. 1968-1985 в Третьяковской галерее
7 июля, 08:00Культура
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиГосударственный Литературный музейДмитрий БакМоскваАнтон Чехов
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