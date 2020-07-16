Король Ночи объяснил, на какой финал "Игры престолов" он надеялся

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Актер Ричард Брейк рассказал, что ему бы хотелось, чтобы в финале его персонаж (Король Ночи) всех убил, Актер Ричард Брейк рассказал, что ему бы хотелось, чтобы в финале его персонаж (Король Ночи) всех убил, сообщает NME.

Он играл предводителя белых ходоков с первого по пятый сезон. В шестом его заменили на другого актера из-за несовпадения графиков съемок.

"Да, я хотел, чтобы он всех уничтожил, очень на это надеялся. Но ведь не всегда все происходит так, как хочется тебе", — рассказал Брейк изданию.

Он уточнил, что судьба Короля Ночи, который в результате пал от руки Арьи Старк, его вполне устроила.

"Хорошо, что его убила именно она <…> Мне очень понравилось, как был показан в сериале ее путь: от маленькой девочки, на глазах которой убивают отца, до потрясающей убийцы, которая спасает мир. Для меня это самая гениальная история во всем шоу", — поделился Брейк.

По поводу концовки сериала он сказал, что сразу понимал, что фанаты могут быть недовольны: "Людям всегда грустно, когда что-то заканчивается. Особенно если речь идет об "Игре престолов", тут у многих были свои теории".