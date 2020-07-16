https://ria.ru/20200716/1574401380.html
Король Ночи объяснил, на какой финал "Игры престолов" он надеялся
Актер Ричард Брейк рассказал, что ему бы хотелось, чтобы в финале его персонаж (Король Ночи) всех убил, сообщает NME. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:29
2020-07-16T06:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал)
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости.
Актер Ричард Брейк рассказал, что ему бы хотелось, чтобы в финале его персонаж (Король Ночи) всех убил, сообщает
NME.
Он играл предводителя белых ходоков с первого по пятый сезон. В шестом его заменили на другого актера из-за несовпадения графиков съемок.
"Да, я хотел, чтобы он всех уничтожил, очень на это надеялся. Но ведь не всегда все происходит так, как хочется тебе", — рассказал Брейк изданию.
Он уточнил, что судьба Короля Ночи, который в результате пал от руки Арьи Старк, его вполне устроила.
"Хорошо, что его убила именно она <…> Мне очень понравилось, как был показан в сериале ее путь: от маленькой девочки, на глазах которой убивают отца, до потрясающей убийцы, которая спасает мир. Для меня это самая гениальная история во всем шоу", — поделился Брейк.
По поводу концовки сериала он сказал, что сразу понимал, что фанаты могут быть недовольны: "Людям всегда грустно, когда что-то заканчивается. Особенно если речь идет об "Игре престолов", тут у многих были свои теории".
Сам актер подчеркнул, что лично ему финал очень понравился.