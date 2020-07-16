Австралиец удивил судей на шоу талантов исполнением песни Билли Айлиш

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Австралийский певец Шелдон Райли удивил членов жюри телепроекта "America's got talent" эпатажным внешним видом и необычным исполнением песни Билли Айлиш, Австралийский певец Шелдон Райли удивил членов жюри телепроекта "America's got talent" эпатажным внешним видом и необычным исполнением песни Билли Айлиш, сообщает ET.

По информации издания, Райли, одетый в черный костюм и блестящую маску, исполнил композцию "idontwannabeyouanymore" из дебютного мини-альбома Айлиш "Don’t smile at me" (2017 год). Только в отличие от обладательницы пяти премий "Грэмми", которая поет этот трек нежно и романтично, австралиец добавил драматизма и сильных нот.

Его номер положительно оценили судьи. Так, телеведущий Саймон Коуэлл похвалил Шелдона за оригинальность, а актер Хоуи Мэндел сказал, что у музыканта "удивительный голос".

"Тот факт, что я не знаю, как ты выглядишь, плюс, этот темный костюм и драма, которую ты разыграл, на мой взгляд, смотрелись величественно", – прокомментировал Мэндел.

"Хотела бы я видеть твое лицо, так как, думаю, что ты очень красивый", – подчеркнула актриса и модель София Вергара.

В итоге исполнитель получил три "да", что позволило ему беспрепятственно пройти в следующий тур.