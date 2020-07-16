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Австралиец удивил судей на шоу талантов исполнением песни Билли Айлиш
Австралийский певец Шелдон Райли удивил членов жюри телепроекта "America's got talent" эпатажным внешним видом и необычным исполнением песни Билли Айлиш,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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билли айлиш, новости культуры, шоу-бизнес, австралия

Австралиец удивил судей на шоу талантов исполнением песни Билли Айлиш

04:38 16.07.2020
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Австралийский певец Шелдон Райли удивил членов жюри телепроекта "America's got talent" эпатажным внешним видом и необычным исполнением песни Билли Айлиш, сообщает ET.
По информации издания, Райли, одетый в черный костюм и блестящую маску, исполнил композцию "idontwannabeyouanymore" из дебютного мини-альбома Айлиш "Don’t smile at me" (2017 год). Только в отличие от обладательницы пяти премий "Грэмми", которая поет этот трек нежно и романтично, австралиец добавил драматизма и сильных нот.
Его номер положительно оценили судьи. Так, телеведущий Саймон Коуэлл похвалил Шелдона за оригинальность, а актер Хоуи Мэндел сказал, что у музыканта "удивительный голос".
"Тот факт, что я не знаю, как ты выглядишь, плюс, этот темный костюм и драма, которую ты разыграл, на мой взгляд, смотрелись величественно", – прокомментировал Мэндел.
"Хотела бы я видеть твое лицо, так как, думаю, что ты очень красивый", – подчеркнула актриса и модель София Вергара.
В итоге исполнитель получил три "да", что позволило ему беспрепятственно пройти в следующий тур.
Как оказалось, в родной стране Шелдона Райли хорошо знают зрители и слушатели. В 2018 году он попал в финальную четверку музыкального шоу "Голос" (австралийская версия популярной программы). После этого певец попробовал пройти отбор, чтобы представлять Австралию на 64-м конкурсе Евровидение, который состоялся в 2019 году. Но тогда выбрали Кейт Миллер-Хайдке.
Скриншот выпуска America's Got Talent
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