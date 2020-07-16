Студенческий "Речной дозор" проследит за состоянием Волги

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За "здоровьем" Волги в Чебоксарах в течение года проследят студенты Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. Неравнодушную к состоянию природы молодежь было решено привлечь к работе по мониторингу состава речной воды, рассказал руководитель чебоксарского отделения проекта "Речной дозор" кандидат географических наук, доцент кафедры природопользования и геоэкологии ЧГУ имени И. Н. Ульянова Андрей Миронов.

"В проекте принимают участие люди молодого возраста, которые заинтересованы в сохранении природы, природных ресурсов, которые готовы вкладывать свои силы, принимать меры, чтобы не допустить ухудшения качества окружающей среды, в частности водных ресурсов. В Чебоксарах это порядка десяти человек. Самая главная цель — определить влияние города на Волгу, анализы собираются до города и после города по течению реки", — сообщил он.

© Из личного архива Андрея Миронова Отбор проб речной воды в реке Волге © Из личного архива Андрея Миронова Отбор проб речной воды в реке Волге

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, состояние воды в Волге сейчас нельзя назвать благополучным, несмотря на снижение объемов сбрасываемых сточных вод и концентрации загрязняющих веществ. Одной из главных проблем остается и то, что дождевые и талые воды во многих городах сбрасываются в Волгу через систему ливневой канализации без очистки. В такой ситуации особенно важна информация о фактическом состоянии поверхностных вод.

Молодежное движение создано чувашским отделением общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество" совместно с фондом "Без рек как без рук". Мониторинг качества речной воды будет проводиться на регулярной основе по десяти основным гидрохимическим параметрам. Вся информация исследований будет размещаться на интерактивной карте на сайте фонда.

© Из личного архива Андрея Миронова Отбор проб речной воды в реке Волга © Из личного архива Андрея Миронова Отбор проб речной воды в реке Волга

"Если будут выявлены факты превышения предельно допустимой концентрации, то будем направлять информацию в Министерство природных ресурсов для принятия мер", — рассказал Андрей Миронов.