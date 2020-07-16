В Индии стало вирусным видео с ярко-желтыми лягушками

Ролик был снят в городе Нарсингхпур, штат Мадхья-Прадеш. Он набрал более двухсот тысяч просмотров и несколько тысяч комментариев. Парвин Касван спросил у пользователей, видели ли они когда-нибудь желтых лягушек? Комментаторы обсуждали, ядовиты ли они и почему так выглядят.