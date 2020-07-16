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В Индии стало вирусным видео с ярко-желтыми лягушками
Сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван опубликовал видео со стаей желтых лягушек, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T01:13
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лягушки, индия, туризм, новости - туризм, африка, австралия, азия

В Индии стало вирусным видео с ярко-желтыми лягушками

01:13 16.07.2020
970
© @ParveenKaswanКадр видео, опубликованного на странице Parveen Kaswan в Twitter
Кадр видео, опубликованного на странице Parveen Kaswan в Twitter
© @ParveenKaswan
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван опубликовал видео со стаей желтых лягушек, сообщает Daily Mail.
Ролик был снят в городе Нарсингхпур, штат Мадхья-Прадеш. Он набрал более двухсот тысяч просмотров и несколько тысяч комментариев. Парвин Касван спросил у пользователей, видели ли они когда-нибудь желтых лягушек? Комментаторы обсуждали, ядовиты ли они и почему так выглядят.
На кадрах - самцы индийских лягушек-быков, которые большую часть жизни имеют коричневый окрас. В сезон муссонов наступает период размножения, и их шкура становится ярко-желтой, что вызывает интерес самок. Считается, что чем насыщеннее цвет, тем привлекательнее самец.
Лягушки-быки обитают в Азии, Африке и Австралии. Они не ядовиты и съедобны. Некоторые особи могут весить более 600 граммов.
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