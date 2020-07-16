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Режиссер "Бессмертной гвардии" снимет фильм с Виолой Дэвис
Режиссер "Бессмертной гвардии" Джина Принс-Байтвуд снимет фильм “The Woman King” ("Женщина-король") с Виолой Дэвис, сообщает Variety. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T03:40
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, виола дэвис, шарлиз терон

Режиссер "Бессмертной гвардии" снимет фильм с Виолой Дэвис

03:40 16.07.2020
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© AFP 2020 / Rachel Murray/Getty Images for L'Orial ParisАктриса Виола Дэвис
Актриса Виола Дэвис
© AFP 2020 / Rachel Murray/Getty Images for L'Orial Paris
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Режиссер "Бессмертной гвардии" Джина Принс-Байтвуд снимет фильм “The Woman King” ("Женщина-король") с Виолой Дэвис, сообщает Variety.
В его основе реальные события, которые происходили в королевстве Дагомея, одном из самых могущественных в Африке на рубеже XVIII и XIX веков. В центре сюжета Наниска (ее играет Виола Дэвис), которая командует отрядом, состоящим только из женщин, и ее дочь Науи. Вместе они сражаются против французских колонизаторов и соседних племен, которые посягают на их честь, забирают в рабство их сородичей и ломают все, ради чего они жили.
Сама Виола Дэвис рассказала, что очень рада участвовать в съемках фильма о женщинах-воительницах.
"В руках Принс-Байтвуд эта история станет большим событием и даст прекрасное представление о нашем историческом наследии", — уверена актриса.
Режиссер недавно закончила работу над "Бессмертной гвардией" с Шарлиз Терон в главной роли. Лента успешно дебютировала на Netflix в конце прошлой недели, собрав положительные отзывы зрителей и критиков.
Принс-Байтвуд также писала сценарии и снимала такие картины, как "Любовь и баскетбол", "Тайная жизнь пчел", "За кулисами".
Кадр из трейлера фильма Бессмертная гвардия
5 июля, 06:51Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixВиола ДэвисШарлиз Терон
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