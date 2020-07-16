Режиссер "Бессмертной гвардии" снимет фильм с Виолой Дэвис

В его основе реальные события, которые происходили в королевстве Дагомея, одном из самых могущественных в Африке на рубеже XVIII и XIX веков. В центре сюжета Наниска (ее играет Виола Дэвис), которая командует отрядом, состоящим только из женщин, и ее дочь Науи. Вместе они сражаются против французских колонизаторов и соседних племен, которые посягают на их честь, забирают в рабство их сородичей и ломают все, ради чего они жили.