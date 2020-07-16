Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200716/1574381991.html
Оператор рассказал, почему съемки сиквелов "Матрицы" дались ему с трудом
Оператор Билл Поуп, работавший с сестрами Вачовски над "Матрицей" и двумя ее сиквелами, рассказал в интервью подкасту Team Deakins, что съемки "Перезагрузки" и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
киану ривз
стэнли кубрик
лана вачовски
энди вачовски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155969/17/1559691713_63:0:2337:1279_1400x0_80_0_0_c5c728b743c13f26016ceacc71ebb475.jpg
https://ria.ru/20200609/1572652546.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155969/17/1559691713_63:0:2337:1279_1400x0_80_0_0_c5c728b743c13f26016ceacc71ebb475.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155969/17/1559691713_348:0:2053:1279_1400x0_80_0_0_e57dddd0c3339d2db6082253e021f245.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155969/17/1559691713_561:0:1840:1279_1400x0_80_0_0_44cb2b27b9d7f2ba070effc7f505bbb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, стэнли кубрик, лана вачовски, энди вачовски

Оператор рассказал, почему съемки сиквелов "Матрицы" дались ему с трудом

07:24 16.07.2020 (обновлено: 07:29 16.07.2020)
169
© Предоставлено Mauris FilmКадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Предоставлено Mauris Film
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Оператор Билл Поуп, работавший с сестрами Вачовски над "Матрицей" и двумя ее сиквелами, рассказал в интервью подкасту Team Deakins, что съемки "Перезагрузки" и "Революции" были для него сложными во многих отношениях.
Он назвал их "изматывающими" и подчеркнул, что в "Матрице" было очень много положительных моментов, чего нельзя сказать о двух следующих фильмах.
"Мы больше не были свободными. От нас чего-то ждали. Было очень много давления. В глубине души мне не нравилось все происходящее и казалось, что мы должны работать как-то по-другому", — рассказал он.
Поуп также уточнил, что Вачовски накануне прочитали книгу Стэнли Кубрика, в которой тот написал, что актеры должны как следует устать, чтобы от них можно было добиться естественной игры. В результате режиссеры взяли за правило "снимать по 90 дублей", превратив съемочный процесс в "пытку".
Сыграло свою негативную роль и то, что работа над обоими сиквелами шла без перерыва в течение 276 дней.
Несмотря на то, что съемки оказались для Поупа такими тяжелыми, сами фильмы ему понравились: "Я только что завершил работу над переводом "Перезагрузки" и "Революции" в формат 4K для архива Warner и написал Вачовски, Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс, что мы все отлично потрудились и можем гордиться результатом".
В съемках четвертой "Матрицы" Билл Поуп не участвует. В его послужном списке также "Бестолковые" (1993), "Книга джунглей" (2016), "Малыш на драйве" (2017) и другие фильмы.
Кадр из фильма Матрица
9 июня, 05:53Культура
Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
001001
КультураКино и сериалыНовости культурыКиану РивзСтэнли КубрикЛана ВачовскиЭнди Вачовски
Рекомендуем
Кадр из сериала Игра престолов
Король Ночи объяснил, на какой финал "Игры престолов" он надеялся
Великий Гэтсби
Стало известно, когда выйдет приквел романа "Великий Гэтсби"
Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Авторы "Чернобыля" объяснили, почему у актеров не было русского акцента
Кадр из сериала Хелстром
В Сети появились первые кадры из нового сериала Marvel
Кадр из фильма Тайлер Рейк: Операция по спасению
Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов
Актриса Виола Дэвис
Режиссер "Бессмертной гвардии" снимет фильм с Виолой Дэвис
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву"
Sheldon Riley - America's Got Talent 2020
Австралиец удивил судей на шоу талантов исполнением песни Билли Айлиш
Гэйлин Джордж
Умерла актриса из сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов"
Кадр из фильма Бриолин
Развлечения на колесах: автокинотеатры и концерты в машине
Кадр видео AC/DC - The Story Of Back In Black Episode 1
Участники AC/DC выпускают фильмы, посвященные альбому "Back in black"
Певица Нюша
Нюша объяснила, почему Егор Крид винит в их расставании ее отца
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова рассказала, какое решение авторов "Универа" считает ошибкой
Katy Perry - Smile
Кэти Перри стала клоунессой в клипе на песню "Smile"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
03:20Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
03:05Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Лента новостейМолния