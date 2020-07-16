Оператор рассказал, почему съемки сиквелов "Матрицы" дались ему с трудом

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Оператор Билл Поуп, работавший с сестрами Вачовски над "Матрицей" и двумя ее сиквелами, . Оператор Билл Поуп, работавший с сестрами Вачовски над "Матрицей" и двумя ее сиквелами, рассказал в интервью подкасту Team Deakins, что съемки "Перезагрузки" и "Революции" были для него сложными во многих отношениях.

Он назвал их "изматывающими" и подчеркнул, что в "Матрице" было очень много положительных моментов, чего нельзя сказать о двух следующих фильмах.

"Мы больше не были свободными. От нас чего-то ждали. Было очень много давления. В глубине души мне не нравилось все происходящее и казалось, что мы должны работать как-то по-другому", — рассказал он.

Поуп также уточнил, что Вачовски накануне прочитали книгу Стэнли Кубрика, в которой тот написал, что актеры должны как следует устать, чтобы от них можно было добиться естественной игры. В результате режиссеры взяли за правило "снимать по 90 дублей", превратив съемочный процесс в "пытку".

Сыграло свою негативную роль и то, что работа над обоими сиквелами шла без перерыва в течение 276 дней.

Несмотря на то, что съемки оказались для Поупа такими тяжелыми, сами фильмы ему понравились: "Я только что завершил работу над переводом "Перезагрузки" и "Революции" в формат 4K для архива Warner и написал Вачовски, Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс, что мы все отлично потрудились и можем гордиться результатом".