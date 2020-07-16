Развлечения на колесах: автокинотеатры и концерты в машине

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Этим летом в мире оценили драйв-ин — развлечение, позволяющее собирать толпы, не нарушая социальной дистанции. Так что цитату из Ильфа и Петрова про то, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, можно продолжить — теперь это еще и пропуск на модные культурные мероприятия. О том, как у нас появились кино и концерты на парковках и приживутся ли они, — в материале РИА Новости.

Бибиканье на бис

“Немного непривычно петь для машин… Но зато не для пустого зала!” — шутит Леонид Агутин. В ответ со всех сторон парковки Лужников радостно гудят клаксоны.

Ярко освещенная сцена где-то вдалеке: нас припарковали сбоку. Надо было выезжать пораньше, чтобы встать ближе, — публика на колесах проходит несколько проверок: сначала сканируют билет на въезде, потом измеряют температуру, затем досмотр, напоминающий пограничный контроль: пассажиры идут в отдельный коридор, водители — по своему ряду.

После нескольких песен почти все выходят из авто, оставив открытыми двери. Так слышно звук, который транслируется в салон, и можно пританцовывать и подпевать. Кто-то устраивает пикник прямо на капоте, другие водят вокруг машины хоровод.

Концерты Live&Drive — пока, пожалуй, единственное доступное в столице массовое развлечение. Отходить от машины и перемещаться между рядами нельзя — санитарные требования. Но на автомобилях все же не все: за парковкой шумит расположенная на возвышении VIP-зона — открытая веранда со столиками.

© Александр Сноз Концерт Live&Drive, "Лужники" 1 из 4 Концерт Live&Drive, "Лужники" © Александр Сноз © Александр Сноз Выступление Леонида Агутина, Live&Drive в "Лужниках" 2 из 4 Выступление Леонида Агутина, Live&Drive в "Лужниках" © Александр Сноз © Александр Сноз Концерт Live&Drive, "Лужники" 3 из 4 Концерт Live&Drive, "Лужники" © Александр Сноз © Александр Сноз Выступление Леонида Агутина, Live&Drive в "Лужниках" 4 из 4 Выступление Леонида Агутина, Live&Drive в "Лужниках" © Александр Сноз 1 из 4 Концерт Live&Drive, "Лужники" © Александр Сноз 2 из 4 Выступление Леонида Агутина, Live&Drive в "Лужниках" © Александр Сноз 3 из 4 Концерт Live&Drive, "Лужники" © Александр Сноз 4 из 4 Выступление Леонида Агутина, Live&Drive в "Лужниках" © Александр Сноз

“Такие автовыступления останутся в истории — и, надеюсь, мы будем по ним скучать. Это делается не столько ради бизнеса, сколько для того, чтобы мы наконец снова ощутили вкус жизни”, — говорит генеральный директор одного из крупнейших российских концертных агентств Эдуард Ратников. Итоги пока не подводят — концерты Live&Drive продлятся как минимум до конца июля.

А вот организаторы Drive Live в подмосковном парке Яхрома, прошедшего в начале месяца, уже готовы отчитаться в цифрах. “Мы продали около половины билетов, что очень неплохо для таких сжатых сроков, ведь буквально за три недели нужно было подготовить все с нуля”, — сообщил генеральный продюсер Илья Островский. В остальном, указывает он, Drive Live мало чем отличался от обычного фестиваля: единственное, что добавилось, — дублирующая трансляция на FM-волну.

Для музыкантов это тоже необычный опыт. “Энергетика все равно чувствуется, даже на расстоянии. Зато был невероятный закат, зажглись фары — очень романтично”, — считает Zivert.

Юрий Музыченко, солист The Hatters, делится впечатлениями: “Люди были очень далеко, рассредоточены — я до последнего момента не понимал, нравится ли им. В общем, наверное, не хотелось бы повторять”. И добавляет: “Но это точно лучше, чем онлайн, от которого мы все очень устали”.

Всем оставаться в машине

Никакого аромата попкорна, привычной кромешной темноты или борьбы с соседом за подлокотник — в автокинотеатре, кажется, все по-другому. Экран, где борец за свободу Тим Дженкинс в исполнении Дэниэла Рэдклиффа вытачивает очередной ключ, чтобы сбежать из тюрьмы, кажется небольшим. Жалко, что изображение отрегулировать самим нельзя — в отличие от звука, который подается в машину. Соседи справа расселись на складных стульях около своего джипа, попивая кофе из термоса. Слева — парочка на белом кабриолете, которым явно не до “Побега из Претории” — сидят в обнимку и смотрят на звезды.

Концепция драйв-ин родом из Штатов, и началось все с кинотеатров — точнее, с желания угодить маме. Миссис Холлингсхед, дама весьма крупных размеров, как-то пожаловалась своему сыну Ричарду, что кресла в обычном зале ей неудобны. Тогда молодой человек усадил ее в припаркованный на заднем дворе автомобиль, установил проектор и устроил киносеанс под открытым небом.

© AP Photo Кинотеатр под открытым небом в Восточном Деннисе, штат Массачусетс, США. 1949 год © AP Photo Кинотеатр под открытым небом в Восточном Деннисе, штат Массачусетс, США. 1949 год

Предприимчивый американец в 1933 году получил на свое изобретение патент. А еще придумал гениальный слоган: "Приходите всей семьей, даже если ваши дети очень любят пошуметь". Однако, кроме супругов с детьми, у кинопаркингов появилась и другая целевая аудитория — юные парочки, искавшие уединения.

пережили бум в 50-е, когда американцы начали массово обзаводиться машинами. Но появление кабельного телевидения и видеомагнитофонов не дало расцвести этим "киношкам". Проблему со звуком решили: вместо колонок додумались передавать дорожку на радиоволне. В США автокинотеатры бум в 50-е, когда американцы начали массово обзаводиться машинами. Но появление кабельного телевидения и видеомагнитофонов не дало расцвести этим "киношкам".

© AP Photo / Rusty Kennedy Автокинотеатр в штате Пенсильвания, США. 1993 год © AP Photo / Rusty Kennedy Автокинотеатр в штате Пенсильвания, США. 1993 год

Пандемия дала им второй шанс. “В Америке это часть культуры. Но за небольшой отрезок, что дает нам карантин, мы надеемся приучить горожан к такому походу в кино”, — говорит Никита Афонасов, руководитель открывшегося в мае новосибирского Skyline Cinema. Пока их максимальная загрузка — 60 машин на 400 мест.

Одним из первых в России распахнул двери “Ночной дозор” в Калининграде. “Привлекаем и тех, кто соскучился по кино на большом экране, и ценителей особой атмосферы драйв-ина”, — прокомментировали его представители.

© Фото : предоставлено пресс-службой Skyline Cinema Автокинотеатр Skyline Cinema в Новосибирске © Фото : предоставлено пресс-службой Skyline Cinema Автокинотеатр Skyline Cinema в Новосибирске

Недавно компания КАРО запустила драйв-ин в столице: долго ждали разрешения властей. “Цифры даже выше прогнозов, так что планируем развивать направление после пандемии”, — заявила президент сети Ольга Зинякова.

Однако автосеансы, по мнению председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, не помогут российским компаниям, которые, считает он, из-за карантина в этом году недополучат 48 миллионов рублей.

“Для крупных сетей это имиджевая история. Говорить, что драйв-ин может стать альтернативой кинозалам, — как утверждать, что клубы заменят филармонии. Это совершенно разные формы культурного досуга”, — подчеркивает Березин. Действительно, в обычном кинотеатре атмосфера не так расслабляет, как на парковке.

© РИА Новости / Михаил Голенков Легковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре © РИА Новости / Михаил Голенков Легковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре

Минусов хватает. Во-первых, по прибыльности драйв-ин несравним с традиционным форматом: сеансы начинаются только с наступлением сумерек, мест все равно много не сделаешь — нужны широкие ряды, чтобы можно было разъехаться.

Во-вторых, кинопарковкам редко достаются премьеры. Правда, пока: “Раньше многие компании не хотели давать свои фильмы автокинотеатрам, но теперь смягчили позиции”, — говорит Афонасов.