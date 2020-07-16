Что делать, если я хочу взять собаку или кота из приюта?

Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Городские приюты для собак и кошек постепенно все возвращаются к прежней жизни. После долгих месяцев сидения дома многие москвичи, возможно, заходят завести себе четвероногого друга. Но сделать это не так просто. Как забрать понравившуюся собаку или кошку из приюта и что для этого сделать, РИА Новости рассказали в ГБУ "Доринсвест".

Где можно взять питомца?

В ведении "Доринвеста" два приюта животных. Один находится в Кусково, другой в Зеленограде . Точный адрес и контакты можно узнать на сайте организации. С 9 июня приюты открыли двери для всех желающих, в связи с чем число волонтеров на территории не ограничено.

Как подготовиться?

Перед тем, как принять решение завести домашнего питомца, вам нужно узнать о наличии аллергии на животных у себя или у проживающих с вами родственников. Определить ее не сложно, она проявляется в виде заложенности носа и насморка, а также чихания, кашля и хрипов. Иногда воспаляются глаза или на коже проявляется сыпь. Как вариант, для начала стоит приехать в приют пообщаться с животными. Более надежный способ - обратиться к аллергологу и сделать пробы на аллергены.

Как выбрать домашнее животное?

Перед поездкой в приют вы можете узнать информацию о собаках и кошках на сайте организации или на волонтерских страничках в социальных сетях.

Несмотря на то, что со многими зверушками работают специалисты по социализации, для потенциального хозяина питомца процесс знакомства необходим. Чтобы наладить взаимоотношения с выбранной вами собакой, можно взять ее на прогулку, а также угостить лакомством.

В случае с кошкой прогулки не нужны, но от лакомства и поглаживаний, сидя на руках, она, скорее всего, не откажется.

Зачастую животное привыкает и идет на контакт. В иных случаях можно пригласить кинолога или зоопсихолога. Стоит понимать, что процесс знакомства в каждом случае индивидуальный, предсказать его весьма сложно, подчеркивают в "Доринвесте".

После того, как выбор сделан, потенциальному хозяину предстоит беседа с работником приюта или с курирующим волонтером. Вам расскажут про особенности поведения и содержания животного. Вы в свою очередь предоставите информацию о том, в каких условиях будет жить питомец.

Решение о передаче вам домашнего любимца принимается в процессе личного собеседования с сотрудниками питомника и волонтерами.

Я выбрал животное и готов взять его к себе. Нужно ли подписывать какие-либо бумаги?

Да. Оформляется договор. В нем фиксируются данные обеих сторон, оговариваются пункты ответственного содержания животного. Подписание бумаг занимает три дня.

Это время необходимо в том числе, чтобы окончательно все обдумать. При этом сотрудники приюта могут отказать, если выяснится, что собаку хотят использовать в качестве сторожа или вручить в дальнейшем в качестве подарка. В документе прописываются и условия проживания животного, которые зависят от породы, характера и состояния его здоровья.

Какие есть требования к содержанию питомца?

Согласно договору, новый хозяин будет обязан содержать собаку или кошку в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным требованиям, а также законодательству РФ.

Животное нельзя оставлять без ухода и присмотра. В противном случае, сотрудники приюта вправе потребовать его обратно. В случае необходимости, сотрудники рекомендуют установить специальную сетку на окнах в доме, чтобы питомец не выпал из окна.

Кто и как проверяет условия содержания собаки или кошки?

Все животные в приюте чипированы, так что если собака или котик убежит, то его можно будет легко найти.