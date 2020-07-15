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Глава МВФ назначила нового директора Европейского департамента
Новым директором Европейского департамента МВФ, в ведение которого входит и Россия, стал Альфред Каммер, говорится в сообщении фонда, распространенном в среду. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:52
пол томсен
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кристалина георгиева
мвф
большая двадцатка
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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пол томсен, g7, кристалина георгиева, мвф, большая двадцатка, в мире

Глава МВФ назначила нового директора Европейского департамента

23:52 15.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Новым директором Европейского департамента МВФ, в ведение которого входит и Россия, стал Альфред Каммер, говорится в сообщении фонда, распространенном в среду.
Объявление о намерении назначить его на этот пост огласила глава фонда Кристалина Георгиева, сказано там. Он работает в МВФ с 1992 года. Каммер участвовал в программах поддержки экономик по время переходного периода после падения Берлинской стены, а также находился в России в качестве представителя во время кризиса 1998 года.
Он возглавлял работу над международной монетарной системой для укрепления мировой финансовой безопасности и принимал участие в работе МВФ, связанной с G20 и G7, говорится в сообщении.
На новом посту он сменит Пола Томсена и приступит к своим обязанностям 1 августа 2020 года.
Вадим Рабинович
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Пол ТомсенG7Кристалина ГеоргиеваМВФБольшая двадцаткаВ мире
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