https://ria.ru/20200715/1574413672.html
Глава МВФ назначила нового директора Европейского департамента
Новым директором Европейского департамента МВФ, в ведение которого входит и Россия, стал Альфред Каммер, говорится в сообщении фонда, распространенном в среду. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:52
2020-07-15T23:52
пол томсен
g7
кристалина георгиева
мвф
большая двадцатка
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пол томсен, g7, кристалина георгиева, мвф, большая двадцатка, в мире