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В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-16T00:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

23:36 15.07.2020 (обновлено: 00:34 16.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне в столице скончались 29 человек. Общее число жертв достигло 4258.
Всего за время пандемии в России выявили около 746 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 770 тысяч человек умерли, более 523 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 321 тысяча — приходится на Москву. При этом более 167 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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