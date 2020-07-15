Защита журналистки Прокопьевой оспорила приговор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Защита приговоренной к полумиллионному штрафу псковской журналистки . Защита приговоренной к полумиллионному штрафу псковской журналистки Светланы Прокопьевой , признанной виновной в публичном оправдании терроризма, обжаловала решение суда, сообщил РИА Новости адвокат Виталий Черкасов.

Ранее Второй западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил штраф 500 тысяч рублей.

"Сейчас я направил по почте жалобу на приговор, вынесенный Вторым западным окружным судом, в отношении Прокопьевой. Планирую также продублировать свою жалобу через электронный сервис", — сказал он.

Адвокат пояснил, что он требует добиться оправдательного приговора по делу Прокопьевой и, соответственно, отмены штрафа.

"Мы считаем доводы обвинения необоснованными, а выводы, представленные гособвинением, противоречивыми, а также суд не дал оценку выводам экспертиз, предоставленным стороной защиты", — добавил Черкасов.

В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте в здании ФСБ Архангельске в октябре того же года. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора , а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. СК России возбудил дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК России). Вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.