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Защита журналистки Прокопьевой оспорила приговор
Защита приговоренной к полумиллионному штрафу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, признанной виновной в публичном оправдании терроризма, обжаловала... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-16T00:03
светлана прокопьева
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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светлана прокопьева, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, происшествия

Защита журналистки Прокопьевой оспорила приговор

23:26 15.07.2020 (обновлено: 00:03 16.07.2020)
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© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookСветлана Прокопьева
Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Защита приговоренной к полумиллионному штрафу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, признанной виновной в публичном оправдании терроризма, обжаловала решение суда, сообщил РИА Новости адвокат Виталий Черкасов.
Ранее Второй западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил штраф 500 тысяч рублей.
"Сейчас я направил по почте жалобу на приговор, вынесенный Вторым западным окружным судом, в отношении Прокопьевой. Планирую также продублировать свою жалобу через электронный сервис", — сказал он.
Адвокат пояснил, что он требует добиться оправдательного приговора по делу Прокопьевой и, соответственно, отмены штрафа.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
6 июля, 19:30
В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент
"Мы считаем доводы обвинения необоснованными, а выводы, представленные гособвинением, противоречивыми, а также суд не дал оценку выводам экспертиз, предоставленным стороной защиты", — добавил Черкасов.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте в здании ФСБ в Архангельске в октябре того же года. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. СК России возбудил дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК России). Вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток — в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
Журналистка Светлана Прокопьева
6 июля, 13:30
В Кремле считают некорректным оценивать приговор журналистке Прокопьевой
8312333
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Светлана ПрокопьеваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АрхангельскПроисшествия
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