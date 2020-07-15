https://ria.ru/20200715/1574413275.html
Защита журналистки Прокопьевой оспорила приговор
Защита приговоренной к полумиллионному штрафу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, признанной виновной в публичном оправдании терроризма, обжаловала... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:26
2020-07-16T00:03
светлана прокопьева
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573945294_48:33:960:546_1400x0_80_0_0_69ea40659a95def7adace05c9d7de744.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана прокопьева, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости
. Защита приговоренной к полумиллионному штрафу псковской журналистки Светланы Прокопьевой
, признанной виновной в публичном оправдании терроризма, обжаловала решение суда, сообщил РИА Новости адвокат Виталий Черкасов.
Ранее Второй западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил штраф 500 тысяч рублей.
"Сейчас я направил по почте жалобу на приговор, вынесенный Вторым западным окружным судом, в отношении Прокопьевой. Планирую также продублировать свою жалобу через электронный сервис", — сказал он.
Адвокат пояснил, что он требует добиться оправдательного приговора по делу Прокопьевой и, соответственно, отмены штрафа.
"Мы считаем доводы обвинения необоснованными, а выводы, представленные гособвинением, противоречивыми, а также суд не дал оценку выводам экспертиз, предоставленным стороной защиты", — добавил Черкасов.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте в здании ФСБ
в Архангельске
в октябре того же года. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора
, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. СК
России возбудил дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК России). Вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток — в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.